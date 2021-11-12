Üye Girişi
Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

12.11.2021 13:34
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,920,82-36,43
Acıpayam Selüloz15,570,45-8,56
Adel Kalemcilik23,280,69-30,28
Adese Gayrimenkul1,22-9,63-49,61
Afyon Çimento3,680,00-27,98
AGESA Hayat Emeklilik21,26-1,1224,07
Ak Enerji1,831,67-17,19
Akbank6,340,63-6,18
Akçansa15,851,08-1,57
Akdeniz Yatırım Hold.1,860,54-22,60
Akfen GMYO5,280,57102,24
Akın Tekstil29,96-0,13-5,67
Akiş GMYO1,770,00-36,61
Akmerkez GMYO38,980,88-36,95
Aksa23,140,1767,50
Aksa Enerji7,100,0090,86
Aksigorta7,74-0,64-6,85
Aksu Enerji19,500,78158,37
Alarko Carrıer291,600,90-19,78
Alarko GMYO23,540,77-7,07
Alarko Holding10,500,0023,22
Albaraka Türk2,032,014,64
Alcatel Lucent Teletaş24,481,58-17,46
Alkim Kağıt14,17-0,709,47
Alkim Kimya17,27-0,4022,60
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,25-3,85-14,73
Altınyunus Çeşme52,10-0,384,28
Anadolu Efes24,820,2416,19
Anadolu Grubu Holding30,64-0,4517,28
Anadolu Hayat Emek.10,130,2026,07
Anadolu Isuzu19,561,618,67
Anadolu Sigorta6,061,00-16,07
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji19,83-0,05

Anel Elektrik2,260,44-15,79
Arçelik36,841,1029,45
ARD Bilişim Teknolojileri50,05-1,774,10
Arena Bilgisayar9,230,11-15,34
Armada Bilgisayar54,40-0,3710,84
Arsan Tekstil4,991,0125,19
Arzum Ev Aletleri16,330,06-32,42
Aselsan17,340,87-4,99
Ata GMYO3,83-0,26-30,49
Atakule GMYO2,680,0014,48
Atlantis Yatırım Holding6,400,7915,11
Atlas Yat. Ort.1,280,79-26,86
ATP Bilgisayar57,107,74

Avrasya GMYO1,790,56-31,66
Avrasya Petrol ve Tur.2,260,00-29,38
Avrupa Yatırım Holding5,79-1,19-3,50
Aydem Enerji6,620,46

Ayen Enerji5,91-0,849,24
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,904,0885,29
Aygaz20,120,1041,83
Bagfaş22,841,0614,20
Bak Ambalaj17,34-2,91-12,32
Balatacılar Balatacılık8,17-2,74-0,85
Bantaş Ambalaj3,080,33-1,49
Banvit69,25-2,9433,17
Başkent Doğalgaz GMYO15,57-9,95

Baştaş Başkent Çimento9,100,22-47,61
Batı Çimento13,94-0,29195,97
Batısöke Çimento2,340,43-4,10
Bayrak Taban Sanayi7,08-0,14-33,27
Bera Holding9,924,42-51,08
Berkosan Yalıtım7,480,40-16,14
Beşiktaş Futbol Yat.5,760,3542,57
Beyaz Filo8,700,58-13,68
Bilici Yatırım14,370,00159,70
Bim Mağazalar66,450,38-6,80
Biotrend Çevre ve Enerji21,22-2,66

Birko Mensucat0,990,00-10,81
Birleşim Mühendislik9,82-0,81

Birlik Mensucat2,00-0,50-42,20
Bizim Mağazaları12,650,64-15,52
BMS Çelik Hasır7,72-0,26

Boğaziçi Beton Sanayi4,400,23

Borusan Mannesmann25,884,69-6,91
Borusan Yat. Paz.360,801,46-20,58
Bosch Fren Sistemleri832,300,88-32,32
Bossa27,300,3752,94
Brisa23,541,0321,57
Burçelik20,82-0,29-0,95
Burçelik Vana20,581,38-58,56
Bursa Çimento4,18-0,48-16,02
Carrefoursa38,54-0,31-46,32
Casa Emtia Petrol119,000,0012,26
Ceo Event Medya9,966,8754,90
Coca Cola İçecek92,251,6045,26
Cosmos Yat. Holding10,42-0,1929,28
Credıtwest Faktorıng4,56-0,44-22,32
Çan2 Termik11,561,31

Çelebi189,501,613,82
Çelik Halat6,460,31-28,99
Çemaş Döküm1,170,00-31,28
Çemtaş15,245,03-3,00
Çimbeton201,700,60-31,97
Çimentaş26,200,46-27,54
Çimsa28,920,5662,47
Çuhadaroğlu Metal9,20-0,3320,94
Dagi Giyim2,66-0,37-21,91
Dagi Yatırım Holding10,77-2,53-16,51
Dardanel2,600,00-51,17
Datagate Bilgisayar12,490,40-22,47
Demısaş Döküm8,590,4732,65
Denge Holding1,430,00-52,92
Deniz GMYO1,670,60-9,34
Derimod8,60-0,81-11,70
Derlüks Yatırım Holding4,720,21-46,49
Desa Deri8,331,59-14,48
Despec Bilgisayar8,980,90-31,24
Deva Holding24,200,750,59
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,76-0,09-0,14
Diriteks Diriliş Tekstil3,942,075,63
Ditaş Doğan18,426,1741,63
DO-CO932,800,2448,06
Doğan Burda112,509,97401,34
Doğan Holding2,831,07-5,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,281,33-2,10
Doğu Aras Enerji105,70-4,17

Doğusan3,88-1,52-11,42
Doğuş GMYO8,98-0,339,91
Doğuş Otomotiv44,346,7971,04
Döktaş Dökümcülük32,321,705,55
Duran Doğan Basım14,94-1,3942,42
Dyo Boya9,350,11-16,87
Eczacıbaşı İlaç6,283,46-12,80
Eczacıbaşı Yatırım38,304,2542,28
E-Data Teknoloji9,481,50

Edip Gayrimenkul3,69-0,5411,14
Ege Endüstri1.413,001,74-15,13
Ege Gübre172,70-0,1220,38
Ege Profil31,381,82-16,65
Ege Seramik13,330,1537,96
Egeplast21,900,18-34,23
Ekiz Kimya6,021,35-15,57
Emek Elektrik2,71-2,52-5,09
Eminiş Ambalaj18,000,00-51,14
Emlak Konut GMYO2,071,47-2,11
Enerjisa Enerji11,58-0,090,43
Enka İnşaat12,190,5873,11
Erbosan127,500,31214,39
Ereğli Demir Çelik19,520,4148,59
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,16-1,56

Ersu Gıda4,46-1,55-9,72
Escar Turizm Taşımacılık23,063,13

Escort Teknoloji4,74-0,21-27,85
Esenboğa Elektrik28,760,1451,16
Etiler Gıda5,11-1,7328,39
Euro Kapital Yat. Ort.3,83-0,780,27
Euro Trend Yat. Ort.3,41-1,45-3,63
Euro Yat. Ort.3,69-0,54-16,92
Euro Yatırım Holding1,80-3,23-36,62
Europap Tezol Kağıt13,870,07

Fade Gıda6,75-2,0329,77
Fenerbahçe Futbol29,64-0,400,27
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,28-0,44-22,66
F-M İzmit Piston108,200,46-11,74
Fonet Bilgi Teknolojileri13,400,152,84
Ford Otosan209,500,0071,53
Formet Metal ve Cam1,22-0,81-50,27
Frigo Pak Gıda2,52-1,18-2,71
Galata Wind Enerji4,874,96

Galatasaray Sportif4,010,75-0,99
Garanti Bankası10,610,094,52
Garanti Faktoring12,59-0,0813,12
Garanti Yat. Ort.2,41-1,63-25,06
Gedik Y. Men. Değ.6,780,4414,41
Gediz Ambalaj16,831,9425,60
Gelecek Varlık Yönetimi13,48-0,22

Gen İlaç12,920,94

Gentaş3,170,63-29,76
Gersan Elektrik5,39-0,37-12,21
Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret2,70

Girişim Elektrik Sanayi21,700,84

Global Men. Değ.5,841,21-2,83
Global Yat. Holding2,000,00-43,07
Good-Year8,251,483,54
Göltaş Çimento37,98-0,21-7,47
Gözde Girişim7,161,85-10,28
GSD Denizcilik4,36-3,1179,04
GSD Holding2,56-1,921,99
Gübre Fabrik.67,151,67-21,96
Güler Yat. Holding2,651,53-23,47
Halk GMYO2,721,87-10,76
Hatay Tekstil16,030,3117,56
Hedef Girişim2,66-0,755,35
Hedef Holding3,559,91

Hektaş8,74-0,4663,60
HUB Girişim9,29-1,06-48,96
Hürriyet Gzt.2,36-0,4212,38
ICBC Turkey Bank5,513,77-15,23
İdeal Finansal Teknolojiler44,480,86230,46
İdealist GMYO2,01-0,99-15,30
İhlas Ev Aletleri0,951,06-49,01
İhlas Gayrimenkul0,83-2,35-33,60
İhlas Gazetecilik0,820,00-66,71
İhlas Haber Ajansı4,090,25

İhlas Holding0,550,00-51,01
İhlas Yayın Holding0,74-1,33-35,09
İndeks Bilgisayar6,51-0,6140,12
Info Yatırım4,650,65-0,44
İntema35,06-0,68-12,13
Inveo Yatırım Holding27,26-0,8788,36
İpek Doğal Enerji13,600,153,98
İskenderun Demir Çelik15,280,3369,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi! 13:20 Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi! Bilim insanları elmasın üstündeki maddeyi ilk kez keşfetti 13:11 Bilim insanları elmasın üstündeki maddeyi ilk kez keşfetti Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi 12:33 Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti 12:13 Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti 12:04 "Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?" sorusuna Gökhan Çıra'dan dikkat çeken yanıt Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği tespit edildi 12:02 Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği tespit edildi
Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı 11:28 Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir 11:10 Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir

Son Dakika Haberleri
13:20 Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi!
13:13 Batshuayi, Beşiktaş'a alışamadığını itiraf etti
13:11 Bilim insanları elmasın üstündeki maddeyi ilk kez keşfetti
12:33 Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
12:30 Yılbaşı bilet fiyatları ve ikramiye belli oldu
12:25 Okuldaki matematik öğretmenine isimsiz güller gönderen hademeye dava açıldı
12:13 Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti
12:07 Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı
12:02 Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama
12:01 Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği tespit edildi
Diyanet'ten 81 ile genelge! Cemaatlerdeki mesafe kuralları kaldırıldı, normal saf düzenine geçiliyor Diyanet'ten 81 ile genelge! Cemaatlerdeki mesafe kuralları kaldırıldı, normal saf düzenine geçiliyor         
13:29
Batshuayi, Beşiktaş'a alışamadığını itiraf etti Batshuayi, Beşiktaş'a alışamadığını itiraf etti         
13:13
Boşanma aşamasındaki Hanife Demirci'yi öldüren koca, her şeyi itiraf etti Boşanma aşamasındaki Hanife Demirci'yi öldüren koca, her şeyi itiraf etti         
12:58
Yılbaşı bilet fiyatları ve ikramiye belli oldu Yılbaşı bilet fiyatları ve ikramiye belli oldu         
12:31
Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı         
12:08
Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama         
12:03
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu         
11:12
Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak         
11:02
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti         
10:18
İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı         
10:00
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi         
18:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 13:38:43. #1.12#
SON DAKİKA: Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement