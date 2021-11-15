Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,90
|0,20
|-36,69
|Acıpayam Selüloz
|15,73
|0,70
|-7,62
|Adel Kalemcilik
|23,44
|0,95
|-29,80
|Adese Gayrimenkul
|1,12
|-8,20
|-53,74
|Afyon Çimento
|3,79
|2,71
|-25,83
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,26
|0,38
|24,07
|Ak Enerji
|1,86
|2,20
|-15,84
|Akbank
|6,96
|9,78
|2,99
|Akçansa
|15,94
|0,57
|-1,01
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,88
|1,08
|-21,77
|Akfen GMYO
|5,61
|-2,77
|114,88
|Akın Tekstil
|30,24
|1,75
|-4,79
|Akiş GMYO
|1,84
|3,95
|-34,10
|Akmerkez GMYO
|40,48
|1,71
|-34,52
|Aksa
|23,60
|1,20
|70,83
|Aksa Enerji
|7,27
|2,39
|95,43
|Aksigorta
|7,90
|1,54
|-4,92
|Aksu Enerji
|20,04
|1,73
|165,53
|Alarko Carrıer
|293,00
|1,09
|-19,08
|Alarko GMYO
|24,14
|2,72
|-4,70
|Alarko Holding
|10,86
|2,65
|27,44
|Albaraka Türk
|2,13
|5,45
|9,79
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,32
|0,83
|-18,00
|Alkim Kağıt
|14,22
|0,28
|9,86
|Alkim Kimya
|17,55
|1,04
|24,58
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,36
|2,26
|-7,22
|Altınyunus Çeşme
|52,20
|0,77
|4,48
|Anadolu Efes
|24,98
|2,38
|16,94
|Anadolu Grubu Holding
|31,18
|1,90
|19,35
|Anadolu Hayat Emek.
|10,36
|1,87
|28,93
|Anadolu Isuzu
|19,99
|2,88
|11,06
|Anadolu Sigorta
|6,10
|1,16
|-15,52
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|19,86
|-0,10
|Anel Elektrik
|2,31
|2,21
|-13,92
|Arçelik
|39,00
|5,35
|37,04
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,10
|0,20
|4,20
|Arena Bilgisayar
|9,37
|0,97
|-14,05
|Armada Bilgisayar
|54,85
|-0,72
|11,76
|Arsan Tekstil
|4,99
|1,22
|25,19
|Arzum Ev Aletleri
|16,70
|0,48
|-30,89
|Aselsan
|17,95
|3,40
|-1,64
|Ata GMYO
|3,79
|-1,56
|-31,22
|Atakule GMYO
|2,80
|4,48
|19,60
|Atlantis Yatırım Holding
|6,60
|0,00
|18,71
|Atlas Yat. Ort.
|1,26
|-0,79
|-28,00
|ATP Bilgisayar
|52,85
|3,63
|Avrasya GMYO
|1,79
|1,13
|-31,66
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,19
|-1,79
|-31,56
|Avrupa Yatırım Holding
|5,84
|-2,18
|-2,67
|Aydem Enerji
|6,64
|0,76
|Ayen Enerji
|5,90
|1,20
|9,06
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,02
|-2,53
|77,49
|Aygaz
|20,24
|0,30
|42,67
|Bagfaş
|22,98
|2,04
|14,90
|Bak Ambalaj
|17,87
|1,94
|-9,64
|Balatacılar Balatacılık
|8,90
|9,88
|8,01
|Bantaş Ambalaj
|3,09
|-0,32
|-1,17
|Banvit
|69,80
|-0,99
|34,23
|Başkent Doğalgaz GMYO
|16,12
|3,53
|Baştaş Başkent Çimento
|9,01
|-0,66
|-48,13
|Batı Çimento
|13,79
|-1,01
|192,78
|Batısöke Çimento
|2,36
|1,29
|-3,28
|Bayrak Taban Sanayi
|7,12
|0,56
|-32,89
|Bera Holding
|10,06
|-0,30
|-50,39
|Berkosan Yalıtım
|7,44
|0,27
|-16,59
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,86
|0,69
|45,05
|Beyaz Filo
|8,68
|0,12
|-13,88
|Bilici Yatırım
|14,40
|0,70
|160,24
|Bim Mağazalar
|67,35
|0,82
|-5,53
|Biotrend Çevre ve Enerji
|21,78
|3,22
|Birko Mensucat
|1,00
|1,01
|-9,91
|Birleşim Mühendislik
|9,79
|-0,91
|Birlik Mensucat
|1,99
|-1,49
|-42,49
|Bizim Mağazaları
|12,79
|1,11
|-14,59
|BMS Çelik Hasır
|7,98
|0,00
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,46
|1,13
|Borusan Mannesmann
|26,36
|1,85
|-5,18
|Borusan Yat. Paz.
|370,60
|1,84
|-18,42
|Bosch Fren Sistemleri
|842,40
|1,01
|-31,50
|Bossa
|27,28
|0,52
|52,83
|Brisa
|23,80
|1,97
|22,91
|Burçelik
|20,80
|0,10
|-1,05
|Burçelik Vana
|20,16
|-0,59
|-59,40
|Bursa Çimento
|4,16
|0,97
|-16,43
|Carrefoursa
|38,80
|0,52
|-45,96
|Casa Emtia Petrol
|124,00
|4,11
|16,98
|Ceo Event Medya
|9,84
|0,31
|53,03
|Coca Cola İçecek
|93,65
|1,52
|47,46
|Cosmos Yat. Holding
|10,40
|-0,48
|29,03
|Credıtwest Faktorıng
|4,54
|0,22
|-22,66
|Çan2 Termik
|11,47
|-1,46
|Çelebi
|188,00
|-0,11
|3,00
|Çelik Halat
|6,91
|4,70
|-24,05
|Çemaş Döküm
|1,18
|1,72
|-30,69
|Çemtaş
|15,32
|1,46
|-2,49
|Çimbeton
|201,50
|0,20
|-32,04
|Çimentaş
|26,14
|-0,38
|-27,71
|Çimsa
|29,20
|1,39
|64,04
|Çuhadaroğlu Metal
|9,04
|0,22
|18,83
|Dagi Giyim
|2,66
|-0,75
|-21,91
|Dagi Yatırım Holding
|10,84
|0,00
|-15,97
|Dardanel
|2,64
|0,76
|-50,42
|Datagate Bilgisayar
|12,64
|0,16
|-21,54
|Demısaş Döküm
|8,34
|-0,95
|28,79
|Denge Holding
|1,44
|2,13
|-52,59
|Deniz GMYO
|1,70
|1,80
|-7,71
|Derimod
|8,72
|-0,91
|-10,47
|Derlüks Yatırım Holding
|4,74
|0,21
|-46,26
|Desa Deri
|8,42
|-0,94
|-13,55
|Despec Bilgisayar
|9,04
|1,46
|-30,78
|Deva Holding
|24,16
|0,75
|0,42
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,82
|0,37
|0,42
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,40
|8,64
|17,96
|Ditaş Doğan
|18,26
|0,55
|40,40
|DO-CO
|923,50
|-0,69
|46,59
|Doğan Burda
|123,70
|9,96
|451,25
|Doğan Holding
|2,91
|3,56
|-2,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,27
|0,44
|-2,53
|Doğu Aras Enerji
|107,70
|-1,64
|Doğusan
|3,33
|4,06
|-8,29
|Doğuş GMYO
|8,88
|-1,11
|8,69
|Doğuş Otomotiv
|44,04
|0,09
|69,88
|Döktaş Dökümcülük
|33,14
|1,04
|8,23
|Duran Doğan Basım
|14,72
|-0,81
|40,32
|Dyo Boya
|9,39
|0,21
|-16,51
|Eczacıbaşı İlaç
|6,45
|2,06
|-10,44
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,74
|1,36
|43,91
|E-Data Teknoloji
|9,77
|1,66
|Edip Gayrimenkul
|3,81
|-1,55
|14,76
|Ege Endüstri
|1.448,70
|1,88
|-12,98
|Ege Gübre
|175,80
|1,27
|22,55
|Ege Profil
|31,58
|0,45
|-16,11
|Ege Seramik
|13,58
|0,82
|40,54
|Egeplast
|22,02
|-0,45
|-33,87
|Ekiz Kimya
|5,94
|-0,17
|-16,69
|Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret
|17,93
|Emek Elektrik
|2,69
|1,51
|-5,79
|Eminiş Ambalaj
|17,90
|-0,11
|-51,41
|Emlak Konut GMYO
|2,16
|4,85
|2,15
|Enerjisa Enerji
|11,69
|1,30
|1,38
|Enka İnşaat
|12,59
|2,78
|78,79
|Erbosan
|124,20
|-1,04
|206,25
|Ereğli Demir Çelik
|20,26
|3,53
|54,23
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,12
|-0,64
|Ersu Gıda
|4,45
|-0,22
|-9,92
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,72
|-0,96
|Escort Teknoloji
|4,75
|0,21
|-27,70
|Esenboğa Elektrik
|28,94
|0,63
|52,11
|Etiler Gıda
|4,99
|-2,35
|25,38
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,69
|-2,38
|-3,39
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,38
|-1,46
|-4,47
|Euro Yat. Ort.
|3,64
|0,55
|-18,04
|Euro Yatırım Holding
|1,77
|-2,21
|-37,68
|Europap Tezol Kağıt
|14,12
|1,22
|Fade Gıda
|6,74
|0,15
|29,57
|Fenerbahçe Futbol
|29,96
|0,33
|1,35
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,29
|-0,43
|-22,32
|F-M İzmit Piston
|110,10
|2,13
|-10,19
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,53
|1,58
|3,84
|Ford Otosan
|221,50
|3,46
|81,35
|Formet Metal ve Cam
|1,22
|0,00
|-50,27
|Frigo Pak Gıda
|2,53
|0,80
|-2,32
|Galata Wind Enerji
|4,82
|0,42
|Galatasaray Sportif
|4,12
|1,98
|1,73
|Garanti Bankası
|11,63
|9,92
|14,57
|Garanti Faktoring
|13,33
|6,22
|19,77
|Garanti Yat. Ort.
|2,52
|3,70
|-21,64
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,84
|0,59
|15,42
|Gediz Ambalaj
|16,48
|-0,30
|22,99
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,31
|-0,45
|Gen İlaç
|12,86
|0,08
|Gentaş
|3,24
|2,21
|-28,21
|Gersan Elektrik
|5,38
|0,75
|-12,38
|Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret
|2,97
|10,00
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,18
|2,12
|Global Men. Değ.
|5,84
|-0,51
|-2,83
|Global Yat. Holding
|2,05
|2,50
|-41,65
|Good-Year
|8,46
|2,05
|6,17
|Göltaş Çimento
|38,14
|1,17
|-7,08
|Gözde Girişim
|7,97
|9,33
|-0,13
|GSD Denizcilik
|4,12
|-2,83
|69,19
|GSD Holding
|2,57
|1,98
|2,39
|Gübre Fabrik.
|68,70
|3,08
|-20,16
|Güler Yat. Holding
|2,77
|0,73
|-20,00
|Halk GMYO
|2,74
|0,37
|-10,10
|Hatay Tekstil
|16,16
|1,13
|18,51
|Hedef Girişim
|2,67
|0,75
|5,75
|Hedef Holding
|3,70
|4,23
|Hektaş
|8,97
|2,05
|67,90
|HUB Girişim
|9,37
|0,54
|-48,52
|Hürriyet Gzt.
|2,38
|1,28
|13,33
|ICBC Turkey Bank
|5,79
|6,04
|-10,92
|İdeal Finansal Teknolojiler
|46,24
|1,76
|243,54
|İdealist GMYO
|1,97
|-1,50
|-16,98
|İhlas Ev Aletleri
|0,95
|0,00
|-49,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|0,00
|-32,00
|İhlas Gazetecilik
|0,81
|0,00
|-67,12
|İhlas Haber Ajansı
|4,11
|0,00
|İhlas Holding
|0,55
|0,00
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,74
|-1,33
|-35,09
|İndeks Bilgisayar
|6,56
|0,61
|41,20
|Info Yatırım
|4,69
|2,18
|0,42
|İntema
|35,98
|1,47
|-9,82
|Inveo Yatırım Holding
|27,58
|0,80
|90,57
|İpek Doğal Enerji
|13,93
|2,20
|6,50
|İskenderun Demir Çelik
|16,33
|5,22
|80,72
(Sürecek)
Kaynak: AA
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