Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,90 0,20 -36,69 Acıpayam Selüloz 15,73 0,70 -7,62 Adel Kalemcilik 23,44 0,95 -29,80 Adese Gayrimenkul 1,12 -8,20 -53,74 Afyon Çimento 3,79 2,71 -25,83 AGESA Hayat Emeklilik 21,26 0,38 24,07 Ak Enerji 1,86 2,20 -15,84 Akbank 6,96 9,78 2,99 Akçansa 15,94 0,57 -1,01 Akdeniz Yatırım Hold. 1,88 1,08 -21,77 Akfen GMYO 5,61 -2,77 114,88 Akın Tekstil 30,24 1,75 -4,79 Akiş GMYO 1,84 3,95 -34,10 Akmerkez GMYO 40,48 1,71 -34,52 Aksa 23,60 1,20 70,83 Aksa Enerji 7,27 2,39 95,43 Aksigorta 7,90 1,54 -4,92 Aksu Enerji 20,04 1,73 165,53 Alarko Carrıer 293,00 1,09 -19,08 Alarko GMYO 24,14 2,72 -4,70 Alarko Holding 10,86 2,65 27,44 Albaraka Türk 2,13 5,45 9,79 Alcatel Lucent Teletaş 24,32 0,83 -18,00 Alkim Kağıt 14,22 0,28 9,86 Alkim Kimya 17,55 1,04 24,58 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,36 2,26 -7,22 Altınyunus Çeşme 52,20 0,77 4,48 Anadolu Efes 24,98 2,38 16,94 Anadolu Grubu Holding 31,18 1,90 19,35 Anadolu Hayat Emek. 10,36 1,87 28,93 Anadolu Isuzu 19,99 2,88 11,06 Anadolu Sigorta 6,10 1,16 -15,52 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 19,86 -0,10 Anel Elektrik 2,31 2,21 -13,92 Arçelik 39,00 5,35 37,04 ARD Bilişim Teknolojileri 50,10 0,20 4,20 Arena Bilgisayar 9,37 0,97 -14,05 Armada Bilgisayar 54,85 -0,72 11,76 Arsan Tekstil 4,99 1,22 25,19 Arzum Ev Aletleri 16,70 0,48 -30,89 Aselsan 17,95 3,40 -1,64 Ata GMYO 3,79 -1,56 -31,22 Atakule GMYO 2,80 4,48 19,60 Atlantis Yatırım Holding 6,60 0,00 18,71 Atlas Yat. Ort. 1,26 -0,79 -28,00 ATP Bilgisayar 52,85 3,63 Avrasya GMYO 1,79 1,13 -31,66 Avrasya Petrol ve Tur. 2,19 -1,79 -31,56 Avrupa Yatırım Holding 5,84 -2,18 -2,67 Aydem Enerji 6,64 0,76 Ayen Enerji 5,90 1,20 9,06 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,02 -2,53 77,49 Aygaz 20,24 0,30 42,67 Bagfaş 22,98 2,04 14,90 Bak Ambalaj 17,87 1,94 -9,64 Balatacılar Balatacılık 8,90 9,88 8,01 Bantaş Ambalaj 3,09 -0,32 -1,17 Banvit 69,80 -0,99 34,23 Başkent Doğalgaz GMYO 16,12 3,53 Baştaş Başkent Çimento 9,01 -0,66 -48,13 Batı Çimento 13,79 -1,01 192,78 Batısöke Çimento 2,36 1,29 -3,28 Bayrak Taban Sanayi 7,12 0,56 -32,89 Bera Holding 10,06 -0,30 -50,39 Berkosan Yalıtım 7,44 0,27 -16,59 Beşiktaş Futbol Yat. 5,86 0,69 45,05 Beyaz Filo 8,68 0,12 -13,88 Bilici Yatırım 14,40 0,70 160,24 Bim Mağazalar 67,35 0,82 -5,53 Biotrend Çevre ve Enerji 21,78 3,22 Birko Mensucat 1,00 1,01 -9,91 Birleşim Mühendislik 9,79 -0,91 Birlik Mensucat 1,99 -1,49 -42,49 Bizim Mağazaları 12,79 1,11 -14,59 BMS Çelik Hasır 7,98 0,00 Boğaziçi Beton Sanayi 4,46 1,13 Borusan Mannesmann 26,36 1,85 -5,18 Borusan Yat. Paz. 370,60 1,84 -18,42 Bosch Fren Sistemleri 842,40 1,01 -31,50 Bossa 27,28 0,52 52,83 Brisa 23,80 1,97 22,91 Burçelik 20,80 0,10 -1,05 Burçelik Vana 20,16 -0,59 -59,40 Bursa Çimento 4,16 0,97 -16,43 Carrefoursa 38,80 0,52 -45,96 Casa Emtia Petrol 124,00 4,11 16,98 Ceo Event Medya 9,84 0,31 53,03 Coca Cola İçecek 93,65 1,52 47,46 Cosmos Yat. Holding 10,40 -0,48 29,03 Credıtwest Faktorıng 4,54 0,22 -22,66 Çan2 Termik 11,47 -1,46 Çelebi 188,00 -0,11 3,00 Çelik Halat 6,91 4,70 -24,05 Çemaş Döküm 1,18 1,72 -30,69 Çemtaş 15,32 1,46 -2,49 Çimbeton 201,50 0,20 -32,04 Çimentaş 26,14 -0,38 -27,71 Çimsa 29,20 1,39 64,04 Çuhadaroğlu Metal 9,04 0,22 18,83 Dagi Giyim 2,66 -0,75 -21,91 Dagi Yatırım Holding 10,84 0,00 -15,97 Dardanel 2,64 0,76 -50,42 Datagate Bilgisayar 12,64 0,16 -21,54 Demısaş Döküm 8,34 -0,95 28,79 Denge Holding 1,44 2,13 -52,59 Deniz GMYO 1,70 1,80 -7,71 Derimod 8,72 -0,91 -10,47 Derlüks Yatırım Holding 4,74 0,21 -46,26 Desa Deri 8,42 -0,94 -13,55 Despec Bilgisayar 9,04 1,46 -30,78 Deva Holding 24,16 0,75 0,42 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,82 0,37 0,42 Diriteks Diriliş Tekstil 4,40 8,64 17,96 Ditaş Doğan 18,26 0,55 40,40 DO-CO 923,50 -0,69 46,59 Doğan Burda 123,70 9,96 451,25 Doğan Holding 2,91 3,56 -2,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,27 0,44 -2,53 Doğu Aras Enerji 107,70 -1,64 Doğusan 3,33 4,06 -8,29 Doğuş GMYO 8,88 -1,11 8,69 Doğuş Otomotiv 44,04 0,09 69,88 Döktaş Dökümcülük 33,14 1,04 8,23 Duran Doğan Basım 14,72 -0,81 40,32 Dyo Boya 9,39 0,21 -16,51 Eczacıbaşı İlaç 6,45 2,06 -10,44 Eczacıbaşı Yatırım 38,74 1,36 43,91 E-Data Teknoloji 9,77 1,66 Edip Gayrimenkul 3,81 -1,55 14,76 Ege Endüstri 1.448,70 1,88 -12,98 Ege Gübre 175,80 1,27 22,55 Ege Profil 31,58 0,45 -16,11 Ege Seramik 13,58 0,82 40,54 Egeplast 22,02 -0,45 -33,87 Ekiz Kimya 5,94 -0,17 -16,69 Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret 17,93 Emek Elektrik 2,69 1,51 -5,79 Eminiş Ambalaj 17,90 -0,11 -51,41 Emlak Konut GMYO 2,16 4,85 2,15 Enerjisa Enerji 11,69 1,30 1,38 Enka İnşaat 12,59 2,78 78,79 Erbosan 124,20 -1,04 206,25 Ereğli Demir Çelik 20,26 3,53 54,23 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,12 -0,64 Ersu Gıda 4,45 -0,22 -9,92 Escar Turizm Taşımacılık 22,72 -0,96 Escort Teknoloji 4,75 0,21 -27,70 Esenboğa Elektrik 28,94 0,63 52,11 Etiler Gıda 4,99 -2,35 25,38 Euro Kapital Yat. Ort. 3,69 -2,38 -3,39 Euro Trend Yat. Ort. 3,38 -1,46 -4,47 Euro Yat. Ort. 3,64 0,55 -18,04 Euro Yatırım Holding 1,77 -2,21 -37,68 Europap Tezol Kağıt 14,12 1,22 Fade Gıda 6,74 0,15 29,57 Fenerbahçe Futbol 29,96 0,33 1,35 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,29 -0,43 -22,32 F-M İzmit Piston 110,10 2,13 -10,19 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,53 1,58 3,84 Ford Otosan 221,50 3,46 81,35 Formet Metal ve Cam 1,22 0,00 -50,27 Frigo Pak Gıda 2,53 0,80 -2,32 Galata Wind Enerji 4,82 0,42 Galatasaray Sportif 4,12 1,98 1,73 Garanti Bankası 11,63 9,92 14,57 Garanti Faktoring 13,33 6,22 19,77 Garanti Yat. Ort. 2,52 3,70 -21,64 Gedik Y. Men. Değ. 6,84 0,59 15,42 Gediz Ambalaj 16,48 -0,30 22,99 Gelecek Varlık Yönetimi 13,31 -0,45 Gen İlaç 12,86 0,08 Gentaş 3,24 2,21 -28,21 Gersan Elektrik 5,38 0,75 -12,38 Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret 2,97 10,00 Girişim Elektrik Sanayi 22,18 2,12 Global Men. Değ. 5,84 -0,51 -2,83 Global Yat. Holding 2,05 2,50 -41,65 Good-Year 8,46 2,05 6,17 Göltaş Çimento 38,14 1,17 -7,08 Gözde Girişim 7,97 9,33 -0,13 GSD Denizcilik 4,12 -2,83 69,19 GSD Holding 2,57 1,98 2,39 Gübre Fabrik. 68,70 3,08 -20,16 Güler Yat. Holding 2,77 0,73 -20,00 Halk GMYO 2,74 0,37 -10,10 Hatay Tekstil 16,16 1,13 18,51 Hedef Girişim 2,67 0,75 5,75 Hedef Holding 3,70 4,23 Hektaş 8,97 2,05 67,90 HUB Girişim 9,37 0,54 -48,52 Hürriyet Gzt. 2,38 1,28 13,33 ICBC Turkey Bank 5,79 6,04 -10,92 İdeal Finansal Teknolojiler 46,24 1,76 243,54 İdealist GMYO 1,97 -1,50 -16,98 İhlas Ev Aletleri 0,95 0,00 -49,01 İhlas Gayrimenkul 0,85 0,00 -32,00 İhlas Gazetecilik 0,81 0,00 -67,12 İhlas Haber Ajansı 4,11 0,00 İhlas Holding 0,55 0,00 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,74 -1,33 -35,09 İndeks Bilgisayar 6,56 0,61 41,20 Info Yatırım 4,69 2,18 0,42 İntema 35,98 1,47 -9,82 Inveo Yatırım Holding 27,58 0,80 90,57 İpek Doğal Enerji 13,93 2,20 6,50 İskenderun Demir Çelik 16,33 5,22 80,72 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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