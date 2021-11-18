Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,74 -0,84 -38,76 Acıpayam Selüloz 15,55 0,19 -8,68 Adel Kalemcilik 23,36 -0,17 -30,04 Adese Gayrimenkul 1,07 0,00 -55,81 Afyon Çimento 3,77 -0,53 -26,22 AGESA Hayat Emeklilik 20,46 -0,10 19,40 Ak Enerji 1,81 0,00 -18,10 Akbank 7,13 0,28 5,51 Akçansa 16,69 0,36 3,65 Akdeniz Yatırım Hold. 1,87 0,00 -22,19 Akfen GMYO 5,60 0,00 114,49 Akın Tekstil 29,46 -0,54 -7,24 Akiş GMYO 2,00 -0,50 -28,37 Akmerkez GMYO 38,58 0,16 -36,93 Aksa 23,50 -0,68 70,11 Aksa Enerji 7,78 1,17 109,14 Aksigorta 7,93 -0,88 -4,56 Aksu Enerji 20,66 -1,90 173,74 Alarko Carrıer 283,50 -0,80 -21,70 Alarko GMYO 24,34 -0,08 -3,91 Alarko Holding 11,02 -0,45 29,32 Albaraka Türk 2,09 1,46 7,73 Alcatel Lucent Teletaş 24,28 -0,82 -18,14 Alkim Kağıt 14,03 -0,21 8,39 Alkim Kimya 17,41 0,99 23,59 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,35 0,00 -7,90 Altınyunus Çeşme 50,90 -0,20 1,88 Anadolu Efes 24,74 -0,24 15,82 Anadolu Grubu Holding 32,08 0,19 22,80 Anadolu Hayat Emek. 10,31 -0,39 28,31 Anadolu Isuzu 20,68 0,19 14,89 Anadolu Sigorta 6,06 0,17 -16,07 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 19,10 -0,98 Anel Elektrik 2,24 0,00 -16,53 Arçelik 40,42 1,86 42,03 ARD Bilişim Teknolojileri 50,70 0,90 5,45 Arena Bilgisayar 9,40 -0,21 -13,78 Armada Bilgisayar 52,30 -0,10 6,56 Arsan Tekstil 4,85 -0,41 21,68 Arzum Ev Aletleri 16,39 0,12 -32,17 Aselsan 18,26 0,83 0,05 Ata GMYO 3,71 -0,27 -32,67 Atakule GMYO 2,70 -0,74 15,33 Atlantis Yatırım Holding 6,80 0,00 22,30 Atlas Yat. Ort. 1,26 -0,79 -28,00 ATP Bilgisayar 48,92 0,78 Avrasya GMYO 1,73 -1,14 -33,95 Avrasya Petrol ve Tur. 2,12 1,92 -33,75 Avrupa Yatırım Holding 5,80 -0,68 -3,33 Aydem Enerji 6,45 -1,07 Ayen Enerji 6,09 0,33 12,57 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,90 -0,50 76,42 Aygaz 20,28 -1,55 42,95 Bagfaş 25,54 2,08 27,70 Bak Ambalaj 17,41 0,35 -11,97 Balatacılar Balatacılık 8,00 -3,03 -2,91 Bantaş Ambalaj 3,04 -0,65 -2,77 Banvit 70,20 -1,27 35,00 Başkent Doğalgaz GMYO 15,98 -7,25 Baştaş Başkent Çimento 8,65 -3,78 -50,20 Batı Çimento 13,95 4,97 196,18 Batısöke Çimento 2,40 0,00 -1,64 Bayrak Taban Sanayi 6,98 -1,13 -34,21 Bera Holding 10,55 4,66 -47,98 Berkosan Yalıtım 7,03 -0,71 -21,19 Beşiktaş Futbol Yat. 5,80 -0,51 43,56 Beyaz Filo 8,41 -1,41 -16,56 Bilici Yatırım 14,77 -0,67 166,93 Bim Mağazalar 65,25 -0,31 -5,63 Biotrend Çevre ve Enerji 21,14 -0,84 Birko Mensucat 0,97 0,00 -12,61 Birleşim Mühendislik 9,26 -0,43 Birlik Mensucat 2,15 -0,46 -37,86 Bizim Mağazaları 13,12 2,10 -12,38 BMS Çelik Hasır 7,99 -0,62 Boğaziçi Beton Sanayi 4,41 -0,90 Borusan Mannesmann 25,62 -0,39 -7,84 Borusan Yat. Paz. 351,80 -1,12 -22,56 Bosch Fren Sistemleri 839,30 -1,03 -31,75 Bossa 27,78 -0,71 55,63 Brisa 24,42 0,83 26,12 Burçelik 20,56 -0,29 -2,19 Burçelik Vana 19,96 -0,60 -59,81 Bursa Çimento 4,18 0,72 -16,02 Carrefoursa 37,82 -0,26 -47,33 Casa Emtia Petrol 119,50 -0,42 12,74 Ceo Event Medya 9,87 0,10 53,50 Coca Cola İçecek 93,00 -0,85 46,44 Cosmos Yat. Holding 10,00 4,17 24,07 Credıtwest Faktorıng 4,74 -3,07 -19,25 Çan2 Termik 11,85 0,59 Çelebi 180,90 -0,88 -0,89 Çelik Halat 7,35 5,15 -19,21 Çemaş Döküm 1,18 0,85 -30,69 Çemtaş 15,15 -1,11 -3,57 Çimbeton 194,50 -1,52 -34,40 Çimentaş 25,50 -0,78 -29,48 Çimsa 28,96 -0,34 62,70 Çuhadaroğlu Metal 8,78 -0,79 15,42 Dagi Giyim 2,55 -1,54 -25,14 Dagi Yatırım Holding 10,03 -1,67 -22,25 Dardanel 2,60 -0,76 -51,17 Datagate Bilgisayar 11,91 -1,16 -26,07 Demısaş Döküm 8,31 0,48 28,33 Denge Holding 1,37 0,74 -54,90 Deniz GMYO 1,63 -1,21 -11,51 Derimod 8,46 -0,70 -13,14 Derlüks Yatırım Holding 4,54 -0,22 -48,53 Desa Deri 8,59 2,26 -11,81 Despec Bilgisayar 8,91 0,00 -31,78 Deva Holding 24,76 0,16 2,92 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,49 -1,13 -2,65 Diriteks Diriliş Tekstil 4,60 -5,74 23,32 Ditaş Doğan 22,92 9,98 76,23 DO-CO 985,80 5,04 56,48 Doğan Burda 164,50 9,96 633,07 Doğan Holding 2,87 -0,69 -4,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,24 0,00 -3,82 Doğu Aras Enerji 93,90 -2,19 Doğusan 3,00 -3,54 -17,38 Doğuş GMYO 8,69 -1,36 6,36 Doğuş Otomotiv 43,62 -0,27 68,26 Döktaş Dökümcülük 30,86 -1,34 0,78 Duran Doğan Basım 14,44 0,49 37,65 Dyo Boya 9,24 0,11 -17,85 Eczacıbaşı İlaç 6,54 1,24 -9,19 Eczacıbaşı Yatırım 40,80 -1,69 51,57 E-Data Teknoloji 9,33 -0,53 Edip Gayrimenkul 3,59 -1,91 8,13 Ege Endüstri 1.501,00 -0,27 -9,84 Ege Gübre 175,80 -0,40 22,55 Ege Profil 30,16 -1,37 -19,89 Ege Seramik 13,53 1,20 40,03 Egeplast 21,34 0,28 -35,92 Ekiz Kimya 6,04 0,00 -15,29 Elite Naturel Organik Gıda 17,35 -6,11 Emek Elektrik 2,75 0,00 -3,69 Eminiş Ambalaj 17,14 -2,06 -53,47 Emlak Konut GMYO 2,16 -0,92 2,15 Enerjisa Enerji 12,00 0,59 4,07 Enka İnşaat 13,14 3,14 86,60 Erbosan 117,30 -1,01 189,24 Ereğli Demir Çelik 20,12 -0,10 53,16 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,05 -0,65 Ersu Gıda 4,56 -0,44 -7,69 Escar Turizm Taşımacılık 25,72 0,70 Escort Teknoloji 4,57 -1,51 -30,44 Esenboğa Elektrik 27,56 -0,86 44,85 Etiler Gıda 5,32 -0,56 33,67 Euro Kapital Yat. Ort. 3,45 -3,90 -9,67 Euro Trend Yat. Ort. 3,39 -0,88 -4,19 Euro Yat. Ort. 3,72 -1,06 -16,24 Euro Yatırım Holding 1,82 4,00 -35,92 Europap Tezol Kağıt 13,89 -0,07 Fade Gıda 6,59 -1,05 26,69 Fenerbahçe Futbol 29,38 -0,74 -0,61 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,26 -0,44 -23,34 F-M İzmit Piston 106,80 -1,20 -12,89 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,97 -1,82 -0,46 Ford Otosan 223,10 0,22 82,66 Formet Metal ve Cam 1,20 -0,83 -51,08 Frigo Pak Gıda 2,58 -0,77 -0,39 Galata Wind Enerji 4,90 0,00 Galatasaray Sportif 4,14 -0,96 2,22 Garanti Bankası 11,94 0,34 17,62 Garanti Faktoring 12,95 1,17 16,35 Garanti Yat. Ort. 2,43 0,00 -24,44 Gedik Y. Men. Değ. 6,75 -0,88 13,90 Gediz Ambalaj 16,20 -1,82 20,90 Gelecek Varlık Yönetimi 12,92 -1,00 Gen İlaç 12,79 1,67 Gentaş 3,50 -0,57 -22,45 Gersan Elektrik 5,27 -0,75 -14,17 Gimat Mağazacılık 2,35 -9,96 Girişim Elektrik Sanayi 21,38 -1,20 Global Men. Değ. 5,91 1,03 -1,66 Global Yat. Holding 2,09 -0,95 -40,51 Good-Year 8,34 0,00 4,67 Göltaş Çimento 37,54 -1,05 -8,54 Gözde Girişim 7,93 -0,13 -0,63 GSD Denizcilik 3,96 -1,25 62,62 GSD Holding 2,52 0,40 0,40 Gübre Fabrik. 72,00 -0,96 -16,33 Güler Yat. Holding 2,72 -0,73 -21,45 Halk GMYO 2,72 0,00 -10,76 Hatay Tekstil 15,59 -1,14 14,33 Hedef Girişim 2,64 -1,12 4,56 Hedef Holding 3,58 -2,98 Hektaş 8,85 -1,34 65,66 HUB Girişim 9,11 -1,09 -49,95 Hürriyet Gzt. 2,29 -1,72 9,05 ICBC Turkey Bank 5,56 -0,18 -14,46 İdeal Finansal Teknolojiler 47,70 3,20 254,38 İdealist GMYO 1,91 0,00 -19,51 İhlas Ev Aletleri 0,95 1,06 -49,01 İhlas Gayrimenkul 0,87 1,16 -30,40 İhlas Gazetecilik 0,80 -2,44 -67,53 İhlas Haber Ajansı 4,57 1,33 İhlas Holding 0,56 1,82 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,74 0,00 -35,09 İndeks Bilgisayar 6,63 0,45 42,70 Info Yatırım 4,82 2,55 3,20 İntema 36,28 -0,11 -9,07 Inveo Yatırım Holding 27,26 -1,73 88,36 İpek Doğal Enerji 13,80 -0,50 5,50 İskenderun Demir Çelik 16,12 0,06 78,40 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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