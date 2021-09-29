Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.691.800.927
|Türk Hava Yolları
|1.186.280.320
|Yapı ve Kredi Bankası
|570.882.199
|Tüpraş
|563.442.249
|Şişe Cam
|549.588.766
|Akbank
|503.466.526
|Koza Altın
|502.117.450
|Arçelik
|456.425.246
|Ereğli Demir Çelik
|372.919.682
|Petkim
|323.048.078
|Gübre Fabrikaları
|305.770.950
|İş Bankası (C)
|300.763.423
|Kardemir (D)
|270.569.956
|Koza Madencilik
|236.409.849
|SASA Polyester
|228.165.627
|Sabancı Holding
|193.018.976
|ASELSAN
|161.042.982
|Pegasus
|153.345.298
|Vakıflar Bankası
|151.967.903
|Emlak Konut GMYO
|151.897.063
Kaynak: AA
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