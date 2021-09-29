Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.691.800.927 Türk Hava Yolları 1.186.280.320 Yapı ve Kredi Bankası 570.882.199 Tüpraş 563.442.249 Şişe Cam 549.588.766 Akbank 503.466.526 Koza Altın 502.117.450 Arçelik 456.425.246 Ereğli Demir Çelik 372.919.682 Petkim 323.048.078 Gübre Fabrikaları 305.770.950 İş Bankası (C) 300.763.423 Kardemir (D) 270.569.956 Koza Madencilik 236.409.849 SASA Polyester 228.165.627 Sabancı Holding 193.018.976 ASELSAN 161.042.982 Pegasus 153.345.298 Vakıflar Bankası 151.967.903 Emlak Konut GMYO 151.897.063 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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