Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.592.674.813
|Garanti Bankası
|1.813.115.681
|Şişe Cam
|1.517.296.518
|Kardemir (D)
|1.284.647.209
|Yapı ve Kredi Bankası
|940.871.196
|SASA Polyester
|793.682.813
|Petkim
|727.547.729
|Ereğli Demir Çelik
|695.104.298
|Tüpraş
|634.670.748
|Akbank
|622.667.698
|Ford Otosan
|591.875.817
|ASELSAN
|582.381.244
|Odaş Elektrik
|514.194.931
|Gübre Fabrikaları
|478.588.340
|Tofaş Oto Fabrikası
|465.249.304
|Koza Altın
|464.831.544
|Koç Holding
|455.891.587
|BİM Mağazalar
|448.761.389
|İş Bankası (C)
|415.270.719
|Karsan Otomotiv
|312.535.665
Kaynak: AA
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