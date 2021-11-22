Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.592.674.813 Garanti Bankası 1.813.115.681 Şişe Cam 1.517.296.518 Kardemir (D) 1.284.647.209 Yapı ve Kredi Bankası 940.871.196 SASA Polyester 793.682.813 Petkim 727.547.729 Ereğli Demir Çelik 695.104.298 Tüpraş 634.670.748 Akbank 622.667.698 Ford Otosan 591.875.817 ASELSAN 582.381.244 Odaş Elektrik 514.194.931 Gübre Fabrikaları 478.588.340 Tofaş Oto Fabrikası 465.249.304 Koza Altın 464.831.544 Koç Holding 455.891.587 BİM Mağazalar 448.761.389 İş Bankası (C) 415.270.719 Karsan Otomotiv 312.535.665 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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