Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.718.329.459
|Ereğli Demir Çelik
|2.320.246.788
|SASA Polyester
|1.804.892.774
|Türk Hava Yolları
|1.627.868.616
|Şişe Cam
|1.343.288.214
|Kardemir (D)
|866.822.762
|Yapı ve Kredi Bankası
|836.730.382
|Hektaş
|815.278.157
|Akbank
|729.509.435
|Petkim
|704.936.112
|İş Bankası (C)
|685.195.203
|ASELSAN
|623.616.540
|BİM Mağazalar
|547.307.130
|Koza Altın
|517.725.103
|Tüpraş
|491.507.553
|Emlak Konut GMYO
|408.048.390
|Tofaş Oto Fabrikası
|392.837.362
|Doğan Holding
|318.634.046
|Koç Holding
|313.047.331
|Gübre Fabrikaları
|304.416.144
Kaynak: AA
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