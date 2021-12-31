Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.595.446.365
|Ereğli Demir Çelik
|1.468.788.629
|Türk Hava Yolları
|1.319.356.538
|Şişe Cam
|1.086.796.164
|SASA Polyester
|837.309.773
|Tüpraş
|498.744.438
|Kardemir (D)
|483.788.333
|Yapı ve Kredi Bankası
|479.369.791
|İş Bankası (C)
|463.428.830
|Petkim
|422.304.672
|Bim Mağazalar
|421.950.168
|ASELSAN
|400.428.083
|Koza Altın
|390.992.266
|Akbank
|376.351.845
|Tofaş Oto Fabrikası
|376.017.921
|Emlak Konut GMYO
|285.003.917
|Koç Holding
|271.194.120
|TAV Havalimanları
|268.667.392
|Hektaş
|242.713.869
|Sabancı Holding
|209.669.536
Kaynak: AA
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