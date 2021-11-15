Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|14.036
|4,38
|BIST ANKARA
|2.333
|2,59
|BIST ANTALYA
|2.542
|0,30
|BIST BALIKESİR
|1.992
|0,76
|BIST BURSA
|4.473
|1,89
|BIST DENIZLI
|1.822
|0,19
|BIST ISTANBUL
|1.841
|3,24
|BIST IZMIR
|3.766
|2,89
|BIST KAYSERI
|11.246
|-0,86
|BIST KOCAELI
|4.878
|0,93
|BIST KONYA
|2.286
|-1,55
|BIST TEKIRDAĞ
|9.766
|0,37
|BIST AYDIN
|1.091
|0,74
|BIST MANISA
|1.486
|4,25
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi