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Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

15.11.2021 18:43
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA14.0364,38BIST ANKARA2.3332,59BIST ANTALYA2.5420,30BIST BALIKESİR1.9920,76BIST BURSA4.4731,89BIST DENIZLI1.8220,19BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA14.0364,38
BIST ANKARA2.3332,59
BIST ANTALYA2.5420,30
BIST BALIKESİR1.9920,76
BIST BURSA4.4731,89
BIST DENIZLI1.8220,19
BIST ISTANBUL1.8413,24
BIST IZMIR3.7662,89
BIST KAYSERI11.246-0,86
BIST KOCAELI4.8780,93
BIST KONYA2.286-1,55
BIST TEKIRDAĞ9.7660,37
BIST AYDIN1.0910,74
BIST MANISA1.4864,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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