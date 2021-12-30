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Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

30.12.2021 18:39
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA22.0421,88BIST ANKARA2.593-1,43BIST ANTALYA3.6562,75BIST BALIKESİR2.6082,91BIST BURSA5.2113,04BIST DENIZLI1.731-0,77BIST ISTANBUL2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA22.0421,88
BIST ANKARA2.593-1,43
BIST ANTALYA3.6562,75
BIST BALIKESİR2.6082,91
BIST BURSA5.2113,04
BIST DENIZLI1.731-0,77
BIST ISTANBUL2.024-2,18
BIST IZMIR3.820-1,89
BIST KAYSERI10.301-1,36
BIST KOCAELI5.324-1,58
BIST KONYA2.218-1,22
BIST TEKIRDAĞ11.159-0,68
BIST AYDIN1.092-1,89
BIST MANISA1.372-0,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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