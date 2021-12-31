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Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

31.12.2021 19:43
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA21.443-2,71BIST ANKARA2.6010,34BIST ANTALYA3.8013,96BIST BALIKESİR2.7033,63BIST BURSA5.2500,76BIST DENIZLI1.7330,10BIST ISTANBUL2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA21.443-2,71
BIST ANKARA2.6010,34
BIST ANTALYA3.8013,96
BIST BALIKESİR2.7033,63
BIST BURSA5.2500,76
BIST DENIZLI1.7330,10
BIST ISTANBUL2.0250,09
BIST IZMIR3.8500,77
BIST KAYSERI10.3430,40
BIST KOCAELI5.3500,49
BIST KONYA2.2491,40
BIST TEKIRDAĞ11.2490,80
BIST AYDIN1.1152,08
BIST MANISA1.3871,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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