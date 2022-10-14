Borsadan haftalık kapanış rekoru - Son Dakika
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Borsadan haftalık kapanış rekoru

14.10.2022 18:18
Borsadan haftalık kapanış rekoru

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,07 değer kazancıyla tamamlayarak haftalık kapanış rekorunu 3.626,96 puana taşıdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,07 değer kazancıyla tamamlayarak haftalık kapanış rekorunu 3.626,96 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 73,53 puan artarken, toplam işlem hacmi 59,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,84, holding endeksi yüzde 2,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,51 ile gıda, içecek, tek gerileyen ise yüzde 0,16 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, yatırımcıların odağının enflasyon ve resesyon endişelerinden bilanço sezonuna çevrildiğini, yüksek karlılık beklentilerinin yanı sıra tahvil piyasasındaki görece rahatlamanın da etkisiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Bilanço sezonu nedeniyle piyasalarda hisse ve sektör bazlı hareketlerin görülebileceğini belirten analistler, haftaya İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamaları ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nun piyasaların odağında bulunacağını ifade etti.

Haftaya veri gündeminde yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, tüketici güven endeksi, bütçe dengesi, yurt dışında ise Çin'de büyüme, ABD, Japonya ve Çin'de sanayi üretimi, İngiltere'de ve Avro Bölgesi'nde enflasyonun öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.500 puanın destek, 3.690 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, gelecek hafta gerçekleştirilecek TCMB toplantısında politika faizinin yüzde 12'den yüzde 11'e indirileceğini tahmin ediyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 9 oldu.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Merkez Bankası, England, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsadan haftalık kapanış rekoru - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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