Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var

Ekonomi

Borsa İstanbul haftanın son işlem gününde yatırımcılarına ciddi kayıplar yaşattı.. Sert düşüş yaşayan BİST 100'de günlük kayıp yüzde 3,4'ü aştı.

BORSADA CUMA GÜNÜ SATIŞ REKORU YAPI KREDİ YATIRIM'IN

BİST 100'deki düşüşün olduğu gün bazı şirketlerin yaptığı işlemler yatırımcıların tepkisini çekti. Bunlardan birincisi Yapı Kredim Yatırım oldu. Yapı Kredi, 3.5 milyar TL ile günlük en büyük net satışı gerçekleştirdi.

TEPKİLERİN ARDINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Tepkilerin ardından Yapı Kredi Yatırım'dan açıklama geldi. Banka yaptığı açıklamada, müşterilerin Borsa İstanbul'da gerçekleştirdiği işlemlerde müdahil olmadıklarını, sadece aracı görevi gördüklerini belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "BİST pay piyasasında 21 Şubat 2025 tarihinde yaşanan %2 oranındaki düşüş sonrasında, sosyal medya ve basında Yapı Kredi Yatırım aleyhinde ortaya atılan gerçek dışı iddialar üzerine açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Yapı Kredi Yatırım, geniş müşteri tabanıyla Borsa İstanbul Pay ve ViOP piyasalarında 2018'den bu yana her yıl, yıllık bazda işlem hacmi lideridir. Bu doğrultuda da pek çok tarihte borsada en yüksek işlem hacmini gerçekleştiren aracı kurum olarak öne çıkmıştır. Söz konusu tarihte de aracılık ettiği toplam işlemlerde, pay piyasasında en yüksek satıcıyken, ilgili türev işlemlerinin gerçekleştiği VİOP piyasasında ise en yüksek alıcı olmuştur.

"BİZ SADECE ARACIYIZ"

Ayrıca, yatırım kuruluşlarının aracılık faaliyetleri, müşterileri tarafından kendilerine iletilen emirlerin Borsa İstanbul işlem platformuna iletilmesinden ibarettir. Anılan tarihte gerçekleştirilen işlemlerin de büyük çoğunluğu aracılık faaliyeti niteliğinde olup, müşteri karar mekanizmalarına Kurumumuzun herhangi bir müdahalesi bulunmamaktadır. Yapılan işlemlerde uymakla yükümlü olduğumuz düzenlemelere uyum konusunda gerekli özen gösterilmiş olup, Kurumumuz itibarını zedeleyecek yalan, yanlış, mesnetsiz yapılan yorumlar için her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

SPK İNCELEME BAŞLATTI

Öte yandan Borsa İstanbul'daki tarihi düşüşün ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) harekete geçti. SPK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kurulumuzca BİST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlatılmıştır. Kurulumuz ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemleri inceleme altına alınmıştır. Sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kurulumuz tarafından sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacaktır. Ayrıca Kurulumuzca; olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."