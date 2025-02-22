Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var

Geniş Video İzle

Borsa İstanbul'un tarihi düşüş yaşadığı cuma günü 3.5 milyar TL ile günlük en büyük net satış gerçekleştiren Yapı Kredi Yatırım'dan açıklama geldi. Açıklamada, kendilerinin sadece aracı olduklarını belirten Yapı Kredi, müşterilerin Borsa İstanbul'daki işlemlerine müdahil olmadıklarını kaydetti.

22.02.2025 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul haftanın son işlem gününde yatırımcılarına ciddi kayıplar yaşattı.. Sert düşüş yaşayan BİST 100'de günlük kayıp yüzde 3,4'ü aştı.

BORSADA CUMA GÜNÜ SATIŞ REKORU YAPI KREDİ YATIRIM'IN

BİST 100'deki düşüşün olduğu gün bazı şirketlerin yaptığı işlemler yatırımcıların tepkisini çekti. Bunlardan birincisi Yapı Kredim Yatırım oldu. Yapı Kredi, 3.5 milyar TL ile günlük en büyük net satışı gerçekleştirdi.

TEPKİLERİN ARDINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Tepkilerin ardından Yapı Kredi Yatırım'dan açıklama geldi. Banka yaptığı açıklamada, müşterilerin Borsa İstanbul'da gerçekleştirdiği işlemlerde müdahil olmadıklarını, sadece aracı görevi gördüklerini belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "BİST pay piyasasında 21 Şubat 2025 tarihinde yaşanan %2 oranındaki düşüş sonrasında, sosyal medya ve basında Yapı Kredi Yatırım aleyhinde ortaya atılan gerçek dışı iddialar üzerine açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Yapı Kredi Yatırım, geniş müşteri tabanıyla Borsa İstanbul Pay ve ViOP piyasalarında 2018'den bu yana her yıl, yıllık bazda işlem hacmi lideridir. Bu doğrultuda da pek çok tarihte borsada en yüksek işlem hacmini gerçekleştiren aracı kurum olarak öne çıkmıştır. Söz konusu tarihte de aracılık ettiği toplam işlemlerde, pay piyasasında en yüksek satıcıyken, ilgili türev işlemlerinin gerçekleştiği VİOP piyasasında ise en yüksek alıcı olmuştur.

"BİZ SADECE ARACIYIZ"

Ayrıca, yatırım kuruluşlarının aracılık faaliyetleri, müşterileri tarafından kendilerine iletilen emirlerin Borsa İstanbul işlem platformuna iletilmesinden ibarettir. Anılan tarihte gerçekleştirilen işlemlerin de büyük çoğunluğu aracılık faaliyeti niteliğinde olup, müşteri karar mekanizmalarına Kurumumuzun herhangi bir müdahalesi bulunmamaktadır. Yapılan işlemlerde uymakla yükümlü olduğumuz düzenlemelere uyum konusunda gerekli özen gösterilmiş olup, Kurumumuz itibarını zedeleyecek yalan, yanlış, mesnetsiz yapılan yorumlar için her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var

SPK İNCELEME BAŞLATTI

Öte yandan Borsa İstanbul'daki tarihi düşüşün ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) harekete geçti. SPK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kurulumuzca BİST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlatılmıştır. Kurulumuz ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemleri inceleme altına alınmıştır. Sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kurulumuz tarafından sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacaktır. Ayrıca Kurulumuzca; olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var

Yapı Kredi Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Halit Özdemir:
    Ali Koç bankası şaşırmadım. Koç ailesinin nasıl zengin olduğu malum. Kendileri ittihatçilerdendir. Atatürk kalkınma amaçlı Müslüman ülkelerden gelen paraları vermiştir. Gezi parkında ülkeyi yangın yerine çevirenleri savundular. 39 75 Yanıtla
  • Yildiray:
    ah ali koç ah ne işler peşindesin 46 15 Yanıtla
  • onur egemen:
    TÜSİAD tayfası yatırımcıya ve devlete operasyon mu çekti Cuma günü? Hesabı sorulmalı. 40 18 Yanıtla
  • Casper:
    Pazartesi Reisin Talimatı İle Kurmayları El Atar Herşey Onun Elinde 25 14 Yanıtla
  • Ahmet öz:
    eko tüsiad 15 12 Yanıtla
  • Mehmet doğan:
    Kadir İNANIR. 21 5 Yanıtla
  • Ahmet öz:
    eko tüsiad ve sonra koçun bankası ne iş neyin peşindesiniz ekmek yediğiniz vatana ihanet etmeyin 22 3 Yanıtla
  • oktay sayar:
    ,aracı kurumlar ,müsterilerin ,bilgisi olmadan blokeli olmayan ,hissekeri satma yetkileri var ,sattıklarını ,bir gün sonra ,geri yerine koyabiliyorlar. Bu durumun bir an önce düzeltilmesi gerekir 13 1 Yanıtla
  • Ali Yanık:
    Son 2 yıldır tüm hisseler orantısız hep düşüyor sanki hergün ülkede deprem oluyor yazık bu oyunlara artık bu halk inanmıyor Spk istifa 10 2 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Yapay zeka devrede. Parası çok olanların dalga geçtiği yer. Tehlike dolu 3 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:11 Vatikan: Papa Franciscus’un durumu kritik Vatikan: Papa Franciscus'un durumu kritik
21:40 “İmamoğlu’nun diploması iptal edildi“ iddiasına CHP’den yanıt "İmamoğlu'nun diploması iptal edildi" iddiasına CHP'den yanıt
21:20 Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı Dev bankadan açıklama var Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var
20:29 Ege Denizi’nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor Ege Denizi'nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor
17:32 Gelecek Partisi’nin kurucularındandı Serap Yazıcı istifa etti Gelecek Partisi'nin kurucularındandı! Serap Yazıcı istifa etti
09:41 Trump Elon Musk’ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı
09:23 Beşiktaş’a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl’ün gol müziği olay oldu Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu
08:55 Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü kutlaması Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması
08:46 Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
08:38 ’Çirkin Betty’nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti 'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti
08:37 Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı
08:05 Berke Özer’in transferiyle ilgili kritik hamle Berke Özer'in transferiyle ilgili kritik hamle
07:56 İstanbul’da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız İstanbul'da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız
07:40 Trump, Moskova’ya gidecek mi İddialara yanıt verdi Trump, Moskova'ya gidecek mi? İddialara yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 23:00:03. #1.13#
SON DAKİKA: Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.