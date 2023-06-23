Borsaya Aref ayarı! Aldığı hisse yüzde 576 kar edince tedbir kararı gecikmedi - Son Dakika
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Borsaya Aref ayarı! Aldığı hisse yüzde 576 kar edince tedbir kararı gecikmedi

23.06.2023 13:54

Borsa İstanbul'da Avrupa Yatırım Holding hissesine yatırım yapan Aref Ghafouri kısa sürede yüzde 576 kar elde etti. Ancak Borsa İstanbul, yaşanan gelişme sonrasında Ghafouri ve Eren Çayır'a yasak getirdi.

Yetenek Sizsiniz Türkiye programında 2011 yılında yaptığı şovlar ile çok konuşulan illüzyonist Aref Ghafouri'nin yatırım yaptığı hisse yüzde 576 kar edince Borsa İstanbul harekete geçti. Ghafouri'ye yatırımcı bazında tedbir uygulama kararı alındı.

Borsa İstanbul, iki kişi hakkında yatırımcı bazında tedbir aldı. Avrupa Yatırım Holding hissesinde işlem yaptığı tespit edilen illüzyonist Aref Ghafouri ve Eren Çayır, bir ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirlerine tabi tutulacak.

HİSSEDE YÜZDE 567 ORANINDA YÜKSELİŞ VAR

Borsa İstanbul'da işlem gören Avrupa Yatırım Holding hissesinde 27 Nisan 2023 tarihinde yükseliş hareketi oldu. Herhangi bir özel durum ya da hissede yükselişi tetikleyecek bir açıklama bulunmamasına rağmen hisse, 27 Nisan 2023 tarihinde 13,10 lira seviyelerinden yükselişe başladı. Dün itibarıyla hisse 88,55 lira seviyesini gördü. Böylece hisse iki aya yaklaşık bir zamanda yüzde 576 oranında yükselmiş oldu. Hızlı yükseliş Borsa İstanbul'un dikkatini çekti.

Borsa İstanbul'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Avrupa Yatırım Holding A.Ş. (AVHOL) payının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle Aref Ghafouri ve Eren Çayır adlı yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 22/06/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır"

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Son Dakika Ekonomi Borsaya Aref ayarı! Aldığı hisse yüzde 576 kar edince tedbir kararı gecikmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Borsaya Aref ayarı! Aldığı hisse yüzde 576 kar edince tedbir kararı gecikmedi - Son Dakika
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