Borusan Grubu'ndan Çalışan Gelişimine Yatırım - Son Dakika
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Ekonomi

Borusan Grubu'ndan Çalışan Gelişimine Yatırım

Borusan Grubu\'ndan Çalışan Gelişimine Yatırım

Borusan Grubu, çalışanlarının potansiyelini artırmak için kapsamlı eğitim programları sunuyor.

13.11.2024 12:47
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Borusan Grubu, çalışanlarının gelişimine yaptığı yatırımlarla hem bireysel hem de kurumsal başarı ve mutluluğu artırarak yarattığı değeri büyütüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Borusan Grubu, çalışanlarının gelişimine yatırım yapmayı ilke edinen yapısını insan odaklı sürdürülebilirlik misyonuyla daha da güçlendiriyor. Bu kapsamda Borusan Akademi, 2006'dan beri grup çalışanlarının kariyer yolculuklarına yön veriyor.

Akademi, çalışanların potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmalarına yardımcı olarak hem iş hem de özel yaşamlarında gelişmelerini sağlayacak kapsamlı programlar sunuyor. Böylelikle çalışanların sadece bugünün değil, geleceğin de ihtiyaçlarına cevap verebilecek yetkinliklere sahip olmaları hedefleniyor.

Borusan Akademi, bu yıl 1806 çalışana doğrudan eğitim verirken, dijital öğrenme araçlarıyla da binlerce çalışana ulaştı. 300'ü aşkın eğitmen liderliğinde gerçekleşen eğitimlerle, bireysel öğrenmeyi destekleyen binlerce gelişim aksiyonuna imza atıldı.

Gerçekleştirilen liderlik programlarına katılan çalışanların performansı yüzde 15, terfi oranları yüzde 20 arttı. Program katılımcısı liderlerin ekiplerinde de paralel olumlu sonuçlar görüldü. Eğitimlerden genel memnuniyet oranı ise yüzde 85'in üzerinde seyrediyor.

Borusan Akademi hayata geçirdiği etkili gelişim programları ve sunduğu multidisipliner gelişim kaynaklarıyla geçen sene Amerika ve Avrupa merkezli ödül programlarından 15'i altın olmak üzere toplam 19 ödül kazandı.

Borusan Akademi, yapay zeka ve büyük veri analitiği gibi son teknolojilerle öğrenme deneyimini sürekli güncelliyor ve geliştiriyor. Katılımcıların ihtiyaçlarına özel eğitim programları sunarak, güncel bilgiye kolay erişim sağlayıp çalışanların kariyer hedeflerine ulaşmalarına destek oluyor.

Tüm programlar, çalışanların kısa vadeli ihtiyaçlarını karşılarken uzun vadede şirketin geleceğine katkı sağlamak üzere titizlikle planlanıyor. Alanında uzman eğitmenlerle işbirliği yapılarak, çalışanların kolaylıkla uygulayabileceği ve pozitif yönde gelişmelerine katkı sağlayacak bilgi ve beceriler kazandırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, çalışma arkadaşlarının her zaman Borusan Grubunun en değerli varlığı olduğunu belirtti.

Ateş, Borusan'da tüm çalışanların potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyan bir ortam sunduklarını ve kariyer hedeflerine ulaşmalarında onlara rehberlik ettiklerini belirterek, "Bu bakış açısıyla hayata geçirdiğimiz Borusan Akademi ile Grup çalışanlarının kariyer yolculuklarına yön vererek, sadece bugünün değil, geleceğin de ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanıma sahip olmalarını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Son üç yıldır da BorusanX Kurum Kültürü programlarıyla, tüm bu eğitimlerinde şirket değerlerini ve prensiplerini merkeze aldıklarını kaydeden Ateş, "Böylelikle çalışma arkadaşlarımızın hem bireysel yetkinliklerini geliştirmesine hem de Grubumuzun geleceği için güçlü bir temel oluşturmasına katkı sağlıyoruz. Borusan Akademi sayesinde gözle görülür bir değişim yaşanıyor. Yaptığımız ölçümler, çalışan memnuniyeti, bağlılık ve performansta önemli artışlar olduğunu ortaya koyuyor. Aynı zamanda, ofislerde gözlemlediğim enerji ve aidiyet duygusu, şirket kültürüne daha fazla sahip çıkıldığını da gösteriyor." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borusan Grubu'ndan Çalışan Gelişimine Yatırım - Son Dakika

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