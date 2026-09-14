BOTAŞ, Doğubayazıt'taki ORC projesiyle Altın Stevie ödülünü kazandı - Son Dakika
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BOTAŞ, Doğubayazıt'taki ORC projesiyle Altın Stevie ödülünü kazandı

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BOTAŞ, Doğubayazıt Atık Isı Geri Kazanım (ORC) Projesi Toplayıcılık Modeli ile 23. Uluslararası İş Ödülleri'nde Kamu Sektörü ve Devlet İnovasyonu kategorisinde Altın Stevie Ödülü alarak birinci oldu. BOTAŞ'ın bu ödülü, Stevie İş Ödülleri kapsamında kazandığı ilk altın ödül olurken tören 28 Ekim'de Paris'te düzenlenecek.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Doğubayazıt Atık Isı Geri Kazanım (ORC) Projesi Toplayıcılık Modeli ile Altın Stevie Ödülü (Gold Stevie Award) alarak birinci oldu.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirket Türkiye'de kamuda ilk kez uygulanan "Toplayıcılık" elektrik satış ticari modelini, Doğubayazıt Kompresör İstasyonu'nda yapımı tamamlanan tesiste faaliyete geçirerek elektrik piyasasında yerini alırken, projeyle uluslararası başarıya imza attı.

23. Uluslararası İş Ödülleri (The International Business Awards) kapsamında başvurusu yapılan "Doğubayazıt Atık Isı Geri Kazanım (ORC) Projesi Toplayıcılık Modeli" ile BOTAŞ, "Kamu Sektörü ve Devlet İnovasyonu (Public Sector & Government Innovation)" kategorisinde Altın Stevie Ödülü'ne layık görülerek birincilik elde etti.

BOTAŞ, Stevie İş Ödülleri kapsamında bugüne kadar 1 gümüş, 2 bronz ödül kazanmıştı. Enerji verimliliği, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik alanlarında BOTAŞ'ın yürüttüğü başarılı çalışmaların, uluslararası ölçekte tescillendiğini gösteren ödül, Uluslararası Stevie Ödülleri kapsamında kazanılan ilk altın ödül oldu. 23. Uluslararası İş Ödülleri töreni, 28 Ekim'de Paris'te düzenlenecek.

Toplayıcılık modeliyle verimlilik hedefleniyor

Doğubayazıt Kompresör İstasyonu'nda başlatılan ve proje risklerinin toplayıcı firma aracılığıyla minimize edilerek etkin şekilde yönetilmesini sağlayan "Toplayıcılık" modeli, yalnızca tek bir elektrik üretim tesisinin piyasa işlemlerinin yürütülmesine yönelik bir yöntem olmanın ötesinde, farklı üretim tesisleri ve kamu kuruluşlarının elektrik piyasasındaki faaliyetlerine de uyarlanabilecek, risklerin etkin yönetilmesini ve piyasa işlemlerinin daha verimli şekilde yürütülmesini sağlayan yenilikçi ve örnek teşkil eden bir model niteliği taşıyor.

Söz konusu proje, atık enerjinin yeniden kullanılabilir enerjiye dönüştürülmesi yoluyla ülke ekonomisine katma değer sağlıyor.

Proje kapsamında kurulan Atık Baca Gazı Elektrik Üretim Tesisi'nde üretilecek elektrik enerjisinin, mevzuata uygun, sürdürülebilir ve ekonomik açıdan en verimli şekilde değerlendirilmesi amacıyla BOTAŞ tarafından alternatif ticari modeller kapsamlı şekilde değerlendirildi ve enerji piyasasında öncü nitelikteki "Toplayıcılık" modeline dair sözleşme imzalandı.

Toplayıcılık modeli, farklı elektrik üretim tesislerinin tek bir portföy altında bir araya getirilerek piyasa işlemlerinin merkezi bir şekilde yürütülmesine, elektrik enerjisinin piyasada daha etkin değerlendirilmesine ve operasyonel süreçlerin optimize edilmesine imkan sağlayan yenilikçi bir piyasa katılım ve işletme modeli olarak öne çıkıyor.

Bu modelle BOTAŞ, elektrik piyasasında gerçekleştirilmesi gereken operasyonel süreçleri uzman bir piyasa aktörü aracılığıyla yönetirken, elektrik satışından kaynaklanabilecek finansal ve operasyonel risklerin önemli ölçüde azaltılmasını da sağladı.

Toplayıcılık uygulamalarının dünyada henüz gelişmekte olduğu, ABD'de kapsamlı bir modelin bulunmadığı, Avrupa Birliği'nde ise sınırlı sayıda ülkede uygulamaya geçtiği dikkate alındığında, BOTAŞ önderliğinde Türkiye'nin bu alanda attığı adım öncü nitelik taşıyor.

Modelin uygulamaya alındığı 10 megavat gücündeki Atık Baca Gazı Elektrik Üretim Tesisi, BOTAŞ'a ait Doğubayazıt Kompresör İstasyonu yerleşkesinde 16 Mart'ta geçici kabulü yapılarak devreye alındı ve böylece lisanslı elektrik ticaretine ilk adım atılmış oldu. Tesisin, yıllık yaklaşık 61 milyon kilovatsaat elektrik üretmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BOTAŞ, Doğubayazıt'taki ORC projesiyle Altın Stevie ödülünü kazandı - Son Dakika

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