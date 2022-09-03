Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan 'doğal gaza zam' açıklaması: Bütçenin imkanları daha fazla elvermedi - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan 'doğal gaza zam' açıklaması: Bütçenin imkanları daha fazla elvermedi

03.09.2022 22:34

Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 20,4 ve sanayide kullanılan doğal gaza ise yüzde 50,8 oranında yapılan zamlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sübvansiyonun sürdüğünü belirterek, "Bu artışlar, artık bütçenin imkanlarının daha fazla elvermediği için yansıtılmak durumunda kaldı" ifadelerini kullandı.

1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 20,4, sanayide yüzde 50,8, elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza ise yüzde 49,5 oranında zam yapıldı. Elektrikte ise mesken abonelerinin tarifesine yüzde 20, sanayide yüzde 50, ticarethane abonelerinin tarifesine yüzde 30 zam yapıldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yapılan doğal gaz zammına ilişkin açıklama yaptı.

"BÜTÇE İMKANLARI EL VERMEDİĞİ İÇİN YANSITILDI"

Doğal gazda halen sübvansiyon olduğunu söyleyen Muş, "Bu artışlar, artık bütçenin imkanlarının daha fazla elvermediği için yansıtılmak durumunda kaldı" dedi.

"BÜTÇE TOPLANAN VERGİLERDEN OLUŞUYOR"

Muş, bütçeden bütün imkanların kullanıldığını ve sübvansiyonun maksimum seviyeden yapıldığını belirterek, "Bunun dışındaki yansıtılmak zorunda kalıyor. Bir de bu bütçe nereden oluşuyor onu da söyleyeyim. Bizim bir enerji kaynağımız yok, onu bütçeye kaynak oluşturmuyoruz. Dolayısıyla toplanan vergilerden oluşuyor bu bütçe." dedi.

"ORTALAMA FİYATIMIZIN 3 KATI FATURAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Türkiye'nin ortalama enerji ithalatının 35-40 milyar dolar olduğunu belirten Muş, "Pandemi sürecindeki veriler çok sağlıklı olmaz. Geçen sene 51 milyar dolar, bu sene 100 milyar doların üzerine çıkıyor. Dolayısıyla bizim geleneksel ortalama fiyatımızın 3 katı enerji faturasıyla karşı karşıyayız. Bunun herkes tarafından bilinmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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