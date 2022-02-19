Üye Girişi
BOTAŞ, nüfusu 15 bin olan ilçelere doğal gaz ulaştırılması için başvuru yapabilecek - Son Dakika

BOTAŞ, nüfusu 15 bin olan ilçelere doğal gaz ulaştırılması için başvuru yapabilecek

19.02.2022 09:29
BOTAŞ, nüfusu 15 bin olan ilçelere doğal gaz ulaştırılması için başvuru yapabilecek

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), merkez nüfusu 15 bin ve üzerindeki ilçelere doğal gaz ulaştırılması için başvuru yapabilecek.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), merkez nüfusu 15 bin ve üzerindeki ilçelere doğal gaz ulaştırılması için başvuru yapabilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "İlçelere Doğal Gaz Ulaştırılması Amacıyla Alınan 23 Eylül 2020 Tarihli ve 2953 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar" hakkındaki kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, daha önce merkez nüfusu 20 bin ve üzerindeki ilçelere doğal gaz ulaştırılması için başvuru yapan BOTAŞ, yeni kararla, merkez nüfusu 15 bin ve üzerindeki ilçelerin listesini ilgili kurum ve/veya kuruluşlardan talep edecek ve gerekli nüfus verilerinin temin edilmesinden itibaren 15 gün içinde EPDK'ye başvuruda bulunacak.

BOTAŞ, merkez nüfusu sonradan 15 bin ve üzerine çıkan ilçelerle ilgili de her yıl mart ayı sonuna kadar liste temin edecek ve bu ilçeler için de aynı süreç işletilecek.

Ayrıca merkez nüfusu 10 bin ve üzerinde olup bölgesel ve coğrafi koşulları, tüketim potansiyeli veya bölgede bulunan tesislerin ihtiyaçları açısından şehir besleme hattı yapımında ekonomik veya stratejik fayda görülen ilçeler de EPDK tarafından kendisine intikal eden talepler doğrultusunda ilgili dağıtım şirketlerinin görüşleri ile Bakanlık onayına sunulmak üzere BOTAŞ'a bildirilecek.

Bakanlık tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığının da görüşleri alınarak şehir besleme hattı yapılmasına onay verilen ilçeler, bu usul ve esaslar kapsamında değerlendirilecek. Merkez nüfusu 10 bin ve üzerinde olan ilçelerin listesi 1 Nisan 2022 tarihine kadar BOTAŞ tarafından ilgili kurum ve/veya kuruluşlardan temin edilerek EPDK'ye sunulacak ve bu ilçeler için aynı işlemler yürütülecek.

YORUMLAR
500
BOTAŞ, nüfusu 15 bin olan ilçelere doğal gaz ulaştırılması için başvuru yapabilecek BOTAŞ, nüfusu 15 bin olan ilçelere doğal gaz ulaştırılması için başvuru yapabilecek Azerbaycan Avrupa'ya daha fazla doğal gaz gönderme imkanına sahip Azerbaycan Avrupa'ya daha fazla doğal gaz gönderme imkanına sahip Rusya'nın batı ve güney bölgelerinde bazı askeri birlikler üslerine dönüyor Rusya'nın batı ve güney bölgelerinde bazı askeri birlikler üslerine dönüyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Doğalgaz, Gazete, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BOTAŞ, nüfusu 15 bin olan ilçelere doğal gaz ulaştırılması için başvuru yapabilecek - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
09:29 Adını Feriha Koydum'da oynarken henüz çocuktular! Yıllar sonra çocuklarını buluşturdular!
09:27 Otomobil sahipleri merak ediyordu! İşte aracınızın neden çürüdüğünü anlatan video
09:25 Sedat Peker cephesinden aylar sonra ses geldi! Bu kez oğlu, Tarkan'ın şarkısını paylaştı!
09:23 Buzlanma can aldı! Konya'da devrilen tur otobüsünde 5 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
08:55 Emeklilikte yaşa takılanlara müjde: Söz verildi! 2022'de sorun tamamen çözülüyor!
08:49 Dehşet gemisinde bir Türk kayıp! İtalyan bayraklı gemide yangın çıkmıştı, 14 kaybın arasında bir Türk de var
08:36 Sıla'nın acısını o da yaşıyor! Köpeği Balım, cinayetten sonra evin önünden ayrılmıyor!
08:27 Sıla'nın katilinin suç kaydında yok yok: Hırsızlık, darp, şantaj, tehdit! Halası anlattı: Bütün aileyi tehdit ediyordu
08:18 Genel başkan aşı karşıtı açıklamalar yaptı, Facebook Yeniden Refah Partisi'nin Facebook sayfasını kapattı
08:06 Bugün hava nasıl olacak? 19 Şubat 2022 hava durumu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 09:35:26. #1.11#
SON DAKİKA: BOTAŞ, nüfusu 15 bin olan ilçelere doğal gaz ulaştırılması için başvuru yapabilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement