Gözler doğal gaz fiyatındaydı! BOTAŞ son rakamları duyurdu - Son Dakika
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Ekonomi

Gözler doğal gaz fiyatındaydı! BOTAŞ son rakamları duyurdu

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), şubat ayında mesken ve sanayi abonelerinin doğal gaz tarifesini sabit tuttu. Konut tüketicileri için bin metreküp gaz fiyatı 5.631 lira olarak belirlendi.

31.01.2025 10:17  Güncelleme: 10:36
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), şubat itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı doğal gaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.
BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda şubatta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine şubatta uygulayacağı satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

EKMEK VE ELEKTİRK ÜRETİM İÇİN GÜNCEL TARİFLER

Ekmek üreticileri için tarife, bin metreküp doğal gaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor. Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Gözler doğal gaz fiyatındaydı! BOTAŞ son rakamları duyurdu
Kaynak: AA

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Ekonomi, Enerji, Güncel, Botaş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gözler doğal gaz fiyatındaydı! BOTAŞ son rakamları duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • barış özcan:
    Agam bizimle eglenir. 4 0 Yanıtla
  • İlker Demir:
    dogalgaz fiyati avrupada en ucuz diyor dunyadaki siralamasi ne efendi???butun isinize gelen seylerin avrupayla kiyasliyorsunuz ya gelir duzeyinide avrupayla kiyaslasanizya avrupanin ortalama en dusuk ucretini bizim milletimiz aliyor en yuksek vergiyi bizim milletimiz veriyor biz avrupa refahinin 3 te 1 i belki variz siz ne anlatiyorsunuz insanlarin akliylanoynamaktan vazgecin gelir vergisini dusurun insanlarin canini almadiginiz kaldi 0 0 Yanıtla
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