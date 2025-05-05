BOTAŞ'tan Yerli İhale Yönetmeliği - Son Dakika
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Ekonomi

BOTAŞ'tan Yerli İhale Yönetmeliği

BOTAŞ, petrol ve gaz alanında yerli imkanları öncelikli kılacak yeni ihale yönetmeliğini açıkladı.

05.05.2025 10:47
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) petrol ve doğal gazla ilgili faaliyetlerde yerli ve milli imkanların kullanılmasını ve geliştirilmesini önceleyen ihale ve alım yönetmeliğinin usul ve esasları belirlendi.

BOTAŞ Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak usul ve esasların belirlendiği yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 5 Mayıs 2023 tarihli eski BOTAŞ İhale ve Alım Yönetmeliği yürürlükten kaldırılırken, petrol ve doğal gaz arama, sondaj, üretim, taşıma, depolama ve gazlaştırma faaliyetleriyle ilgili boru hattı, santral, altyapı dahil yapım işlerine yönelik her türlü mal ve hizmet alımı yönetmelik kapsamına alındı.

Yönetmeliğe göre enerji arz güvenliği ve iş sürekliliğin sağlanması, yerli ve milli imkanların kullanılması ve geliştirilmesi, ölçülülük ilkeleri dikkate alınacak, tedarikçi ve yüklenicilerin yeterlik bilgileri elektronik ortamda kaydedilerek ihale süreçleri hızlandırılacak, elektronik ihale ve eksiltme teklifleri e-imzalı olarak sunulabilecek, ihale süreçleri elektronik ortamda yürütülebilecek.

Yönetmelik çerçevesinde, çevreye duyarlı tasarım ve sosyal sorumluluk planları sözleşmelere eklenebilecek, gümrük işlemleri ve Türk bayraklı taşıtların kullanımı teşvik edilecek.

Açık ihale, belli istekliler arasında ihale, pazarlık usulü ve doğrudan temin gibi farklı ihale usullerinin düzenlendiği yönetmelik çerçevesinde, karmaşık projelerde belli istekliler arasında ihale, acil durumlarda ise pazarlık usulü veya doğrudan temin uygulanabilecek.

Yerli isteklilere ve yerli mala yüzde 15'e kadar fiyat avantajı sağlanırken, bazı ihaleler sadece yerli isteklilere açık olabilecek.

Sözleşmeler, anahtar teslimi, birim fiyatlı veya karma şekilde düzenlenebilecek.

Ayrıca eski yönetmeliğe göre başlamış işler, eski yönetmeliğe göre tamamlanacak.

Kaynak: AA

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Ekonomi, Enerji, Finans, Çevre, Hukuk, Botaş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BOTAŞ'tan Yerli İhale Yönetmeliği - Son Dakika

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