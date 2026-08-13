Boyraz: Ticaretin Siyaseti Olmaz - Son Dakika
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Boyraz: Ticaretin Siyaseti Olmaz

Boyraz: Ticaretin Siyaseti Olmaz
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MTSO Başkan Adayı Mahmut Boyraz, CHP'yi ziyaret ederek ticaret ve sanayi için ortak akıl vurguladı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Adayı Mahmut Boyraz, seçim çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Tüm siyasi partilerle eşit mesafede çalışacaklarını belirten Boyraz, "Ticaretin siyaseti olmaz" dedi.

Boyraz, ziyaret etitği CHP Malatya İl Başkanı Hakan Satılmış ve yönetimiyle Malatya'nın ticaret ve sanayisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Boyraz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin köklü siyasi partilerinden biri olduğunu belirterek, siyasi partilerin Malatya'nın ticaret ve sanayisinin gelişimine katkı sağlama sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Ekonomik kalkınmanın önemine dikkat çeken Boyraz, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa kazanılacak başarılar yaşayamaz ve sürekli olamaz" sözünü hatırlattı. Ekonomide başarının ortak akıl ve istişareyle mümkün olduğunu ifade eden Boyraz, "Kısmet olur göreve gelirsek tüm siyasi partilerimizle birlikte hareket ederek ilimizin sanayi ve ticari yükünü birlikte omuzlayacağız" dedi.

"Ticaretin siyaseti olmaz"

Ticaret ve Sanayi Odası'nın siyasi görüş ayrılıklarının dışında tutulması gerektiğini vurgulayan Boyraz, esnaf, tüccar ve sanayicilerin çıkarları doğrultusunda tüm siyasi partilerle eşit mesafede çalışacaklarını söyledi. Boyraz, "Biz ticarete siyaseti hiçbir zaman karıştırmadık. Bunu ısrarla dile getirmek zorundayız. Ticaretin siyaseti olmaz. Evet, siyasetle çatışılmaz. Fikir ayrılıkları, Ticaret ve Sanayi Odası gibi ilimizin omurgasını oluşturan bir odada asla olmamalı. Esnafımızın, tüccarımızın ve sanayicimizin çıkarları doğrultusunda, odamızın kimliğine ve duruşuna gölge düşürmeyecek şekilde tüm siyasi partilerimizle eşit mesafede, aynı masada olmak için gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP Malatya İl Başkanlığı görevine gelişinden dolayı Hakan Satılmış ve yönetimini tebrik eden Boyraz, MTSO seçimlerinde Malatya'nın menfaatleri doğrultusunda destek beklediklerini belirtti.

"Malatya için hayırlı olan bir sonuç olsun"

CHP Malatya İl Başkanı Hakan Satılmış ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, MTSO seçimlerinin Malatya için hayırlı bir sonuçla tamamlanmasını temenni etti. Satılmış, CHP olarak isimler üzerinden taraf olmalarının söz konusu olmadığını belirterek, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak isimler üzerinden bir tarafta olmamız söz konusu olamaz. Yapılacak olan seçimlerin sonucu ne olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi olarak odamızla her daim irtibat içerisinde olup, gereken destekleri sağlayacağız" dedi.

Satılmış, seçim sürecinde Malatya'nın menfaatlerinin ön planda tutulması gerektiğini ifade ederek, MTSO seçimlerinin kent için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İHA

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Cumhuriyet Halk Partisi, Ticaret Ve Sanayi Odası, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Boyraz: Ticaretin Siyaseti Olmaz - Son Dakika

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