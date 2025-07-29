Bozankaya'dan Belgrad'a İlk Tramvay Teslimatı - Son Dakika
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Ekonomi

Bozankaya'dan Belgrad'a İlk Tramvay Teslimatı

Bozankaya\'dan Belgrad\'a İlk Tramvay Teslimatı
29.07.2025 15:26
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Bozankaya, Belgrad Belediyesi ile yaptığı sözleşme kapsamında ilk 3 tramvayı teslim etti.

Bozankaya, Belgrad Belediyesi ile imzaladığı tramvay sözleşmesi kapsamında ürettiği ilk 3 aracın teslimatını tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bozankaya, Belgrad Belediyesi ile yaptığı 25 araçlık tramvay sözleşmesine yönelik ilk ürünlerini, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gönderdi.

Bozankaya tarafından geliştirilen tramvaylar, sessiz ve enerji verimliliği yüksek tasarımıyla öne çıkıyor. Yüzde 100 yerli mühendislik ürünü bu araçlar, Belgrad'ın kentsel mobilitesine modern bir değer katmayı hedefliyor.

İlk etapta 3 tramvay teslim edilirken, proje tamamlandığında, şehir genelinde 25 Bozankaya tramvayı hizmet vermeye başlayacak. Ayakta 170, oturan 48 yolcu kapasitesi bulunan, 30,5 metre uzunluğundaki tramvaylar, 6 geniş kapısıyla erişilebilirliği artırırken, yüksek taşıma verimliliği sağlıyor. Saatte 70 kilometre hıza ulaşabilen araçlar, çevreci tasarımı ve güçlü mühendislik altyapısıyla dikkat çekiyor.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen teslimat törenine, Belgrad Belediye Başkanı Aleksandar Sapic, Bozankaya yetkilileri ve Sırbistan ulaştırma sektöründen isimler katıldı.

"Avrupa pazarındaki etkinliğimiz hızla artıyor"

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, Avrupa'daki büyüme vizyonları doğrultusunda Sırbistan'da imza attıkları yeni projenin, şirketlerinin uluslararası arenadaki gücünü göstermesi açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

Bu işbirliğiyle Avrupa'da büyüme vizyonları için bir adım daha attıklarına değinen Günay, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir ulaşım çözümlerimiz artık Sırbistan yollarında hayat bulacak. Bozankaya'nın son dönemde Avrupa pazarındaki etkinliği, hızla arttı. Prag için gerçekleştireceğimiz 30 modern troleybüs teslimatıyla Çekya'daki konumumuzu güçlendirirken, Romanya'nın Tamışvar şehrinde teslimatına başladığımız 33 adetlik troleybüs projesiyle bölgedeki en büyük oyuncularından biri olma yolunda ilerliyoruz."

Günay, İtalya'nın Napoli kenti için üretilecek 20 tramvayın teslimatlarına yıl içerisinde başlanacağını, Romanya'nın Yaş kentindeki tramvay projeleriyle, Doğu Avrupa'daki etkinliklerini perçinlediklerini aktardı.

Bu projelerin, ihracat başarısının yanı sıra Avrupa kentlerine sundukları ileri teknoloji ve çevreci ulaşım çözümlerinin bir göstergesi olduğuna değinen Günay, "Tüm bu çalışmalarımız, Bozankaya'nın Avrupa'daki lider üretici olma hedefinin sağlam adımlarla ilerlediğini açıkça ortaya koyuyor. AR-GE ve inovasyon gücümüz, her yeni projede bizi bir adım daha ileriye taşıyor. Gururla söyleyebilirim ki, artık Avrupa şehirlerinin ulaşım altyapısında Bozankaya imzası çok daha belirgin olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sapic de Bozankaya ile gerçekleştirdikleri işbirliğinin Sırbistan'ın sürdürülebilir ulaşım hedefleri açısından stratejik önem taşıdığını, 2028'e kadar Belgrad sokaklarında 2-3 yaşından büyük araç kalmaması için çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Sırbistan, Belgrad, Ekonomi, Güncel, Enerji, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bozankaya'dan Belgrad'a İlk Tramvay Teslimatı - Son Dakika

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