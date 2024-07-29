Bozok Yaylası'nda bal hasadı bir ay erken başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Bozok Yaylası'nda bal hasadı bir ay erken başladı

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Yozgat'ın Bozok Yaylası'nda mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle bal hasadı bir ay erken başladı. Arıcılar, sıcak havaların etkisini sürdürmesine aldırış etmeden bal üretimine devam ediyor. Kuraklık ve kar yağışının olmaması ise arıcılara sorun yaratıyor.

29.07.2024 13:39
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Bozok Yaylası'nda bal hasadı bir ay erken başladı

YOZGAT - Yüzlerce endemik bitki türü ve zengin çiçek florasına sahip Bozok Yaylası'nda mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle ağustos ayının ortalarında başlaması gereken bal hasadı yaklaşık bir ay erken başladı.

Bitki çeşitliliği bakımından zengin bir floraya sahip Yozgat'ta bu yıl bal hasadı bir ay erken başladı. Yaşanan kuraklık ve normalin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle arıcılar, sezonu erken açtı. Yılın büyük bir bölümünü arıları ile Bozok Yaylasında geçiren arıcılar, sıcak havaların etkisini sürdürmesine aldırış etmeden taktıkları maskeler ve giyindikleri özel kıyafetler ile arıları kovanlardan uzaklaştırmak için duman çıkaran körük yardımıyla petekleri çıkarıp, bal süzme işleminin yapıldığı alanlara taşıyor. Topladıkları bal peteklerini bal süzme makinesinden geçiren arıcılar, süzdükleri balları tenekeler ve şişelere paketleyip çevre illere gönderilmek üzere satışa hazırlıyor.

"İlk sağımda 400 kilograma yakın bal elde ettik"

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Taşpınar köyünde 4 kovan ile hobi amaçlı başladığı bal üretimini şu an 20 kovan ile sürdüren 36 yaşındaki Fatih Mermertaş, "5 yıldır arıcılık yapıyorum. Bu işe hobi amaçlı 4 kovan ile başladım. Bu işi sevdikçe de arılarımızı daha da çoğalttık. Zaman zaman arılarda kışın ölümler olsa da arılarımızı çoğaltarak bal üretimine devam ettik. 15 dönüm meyve bahçesinde organik bal üretimi yapıyoruz. Burada zamanımızın büyük bir bölümünü arılarla geçiriyoruz. Şu an 20 kovan arımız var, ilk sağımda 300-400 kilogram süzme bal elde ettik ve halen sağım devam ediyor." dedi.

"Bal sağımına 25 gün önce başladık"

İklimin kurak geçmesinin bal hasadına erken başlamalarına neden olduğunu da açıklayan Mermertaş, "İklimin kurak geçmesi dolayısıyla bal sağımına 20-25 gün erken başladık. Birinci sağımı gerçekleştirdik, ikinci sağımı da 20 gün sonra yavrular çıtalardan çıktıktan sonra gerçekleştireceğiz. Sonra da arının kışlık bakımını gerçekleştireceğiz. Kuraklık hat safhada bununla ilgili sulama yapmamıza rağmen biz 25 gün erken sağım yapmak zorunda kaldık kuraklıktan dolayı. Tabi kışın kar yağmaması da sorun oluyor bizler için, arı sıcağı görünce dışarı çıkıyor, dışarı çıkan arı da ani hava değişikliğiyle ölümlerine neden oluyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bozok Yaylası'nda bal hasadı bir ay erken başladı - Son Dakika

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