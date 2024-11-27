Bozüyük Kokoreçi Coğrafi İşaret İçin Gündemde - Son Dakika
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Ekonomi

Bozüyük Kokoreçi Coğrafi İşaret İçin Gündemde

Bozüyük Kokoreçi Coğrafi İşaret İçin Gündemde

Bilecik'te 'Bozüyük Kokoreci'nin coğrafi işaretleme çalışmaları başladı. Kokoreç ilgi topladı.

27.11.2024 11:26
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Türk mutfağının pek çok lezzetinde karşı karşıya gelen Türkiye ve Yunanistan'da 'Kokoreç'in hangi ülkeye ait olduğu konusu gündemdeki yerini korurken, bir hamle de 'Bozüyük Kokoreçi' konusunda Bilecik'ten geldi.

Kokoreç, ülkemizin ünlü sokak lezzetlerinden biri olarak biliniyor. Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası), en iyi sakatat yemekleri listesinde Yunan lezzeti 'Kokoretsi'yi ilk sıraya yerleştirirken, Türkiye'den kokoreç ise aynı listede 4'üncü sırada yer aldı.

'Bozüyük Kokoreci' coğrafi işaretleme çalışması başladı

Yaşanan bu tartışmalar ardından Bilecik'te düzenlenen Yöresel Ürünler Festivalinde yüzlerce yemek gün yüzüne çıkarken, en fazla ilgiyi kokoreç, bıldırcın kebabı ve yoğurtlu gözleme gördü. Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, katılımcıların en fazla kokorece ilgi gösterdiği ve bin kişilik kokorecin anında bittiğin anlatarak, "Bilecik'in coğrafi işaretleme çalışması gerçekleştirilen 'Bozüyük Kokoreci' ile alakalı olarak çalışmalarımıza başladık. Kalkınma ajansımız, Bilecik valiliğimiz, Ticaret Sanayi Odalarımızın da destekleri ile 50 yıldan uzun süredir Bilecik'te ve Bozüyük'te yetişmiş olan hayvanlarımız etinden yapılarak servis edilen kokorecimiz inşallah öncelikle bölgesel, sonra ulusal ve daha sonrada uluslararası literatürde coğrafi işaretlenmiş olarak tarihe geçecek olan kokoreç olarak görüyoruz. İnşallah bundan sonraki yapılacak alanlarla da bu servislerimizi, olanağımızı da genişletmeyi hedefliyoruz. Herkesi de Bilecik'e kokoreç yemeye davet ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bozüyük Kokoreçi Coğrafi İşaret İçin Gündemde - Son Dakika

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