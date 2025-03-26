Bozüyük\'te Çiftçilere Tohum Desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" (TAKE) Projesi kapsamında desteklenen "Nohut ve Ayçiçeği Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma" projesi için Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çiftçilere nohut ve ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Programda, katılımcılara bilgi veren Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu, 20 çiftçiye 650 dekar alanda ekilmek üzere 8 bin 350 kilogram nohut tohumu ve 70 çiftçiye 4 bin 50 dekar alanda ekilmek üzere 163 torba ayçiçeği tohumu yüzde 50 hibe katkılı olarak dağıtıldığını aktarırken ayrıca ilçe genelinde 5 bin 500 dekar civarında nohut ve 25 bin dekar ayçiçeği ekiliş alanı bulunduğunu belirtti.

Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde yapılan programda İlçe Müftüsü Muhammer Ölmez tarafından edilen duanın ardından çiftçilere tohumları dağıtıldı.

Programa katılan Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, tohumların çiftçilere hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu. - BİLECİK