Bozüyük'te Ramazan Bayramı öncesinde tercih ev baklavası - Son Dakika
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Ekonomi

Bozüyük'te Ramazan Bayramı öncesinde tercih ev baklavası

Bozüyük\'te Ramazan Bayramı öncesinde tercih ev baklavası

Bozüyük ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar, geleneksel tatlılarından olan cevizli ev baklavasını tercih ediyor. Baklava satıcıları ise yoğun talep nedeniyle bayram öncesi yoğunluk yaşıyor.

08.04.2024 11:40  Güncelleme: 11:45
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Bilecik'in Bozüyük ilçede Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların tercihi ev baklavası oluyor.

Türk mutfağının en çok tercih edilen tatlılardan biri olan cevizli ev baklavası, günümüze kadar küçükten büyüğe herkesin severek tükettiği tatlılar içerisinde yer alıyor. Ramazan Bayramının gelmesiyle vatandaşların çoğunluğu tercihini baklavadan yana kullanıyor. Satıcılarda bayram öncesi oluşan talepten dolayı yoğunluk yaşıyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kendi işyerinde 15 yıldır baklava tatlısını yaptığını anlatan Nurten Uslu; "Eskiden bu zamana kadar geleneklerimizden olan baklava tatlısını işyerimizde yapıyoruz. Bayramlarda ilk tatlı olarak genelde cevizli ev baklavasıdır. Ramazan bitti bayramımız geldi. Baklavalarımızı yapmaya çalışıyoruz. Siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Herkesin ramazan bayramı mübarek olsun" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bozüyük'te Ramazan Bayramı öncesinde tercih ev baklavası - Son Dakika

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