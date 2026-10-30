bp üçüncü çeyrek düzeltilmiş karını yıllık yüzde 300 artışla 8,5 milyar dolara taşıdı - Son Dakika
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bp üçüncü çeyrek düzeltilmiş karını yıllık yüzde 300 artışla 8,5 milyar dolara taşıdı

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bp'nin üçüncü çeyrek düzeltilmiş karı, geçen yılın aynı dönemindeki 2,2 milyar dolara göre yaklaşık yüzde 300 artışla 8,5 milyar dolar oldu. Orta Doğu'daki enerji tedarik krizi ve artan petrol-gaz fiyatlarının etkisiyle bp, 2022'den sonraki en yüksek çeyreklik karını elde etti.

Enerji şirketi bp'nin yılın üçüncü çeyreğindeki düzeltilmiş karı yıllık bazda yaklaşık yüzde 300 artışla 8,5 milyar dolar oldu.

Şirket, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Orta Doğu'daki savaş sonrası yaşanan enerji tedarik krizi nedeniyle artan petrol ve gaz fiyatları ve genişleyen kar marjları, bp'nin kar artışında belirleyici oldu.

Şirketin yılın üçüncü çeyreğindeki düzeltilmiş karı 8,5 milyar dolar oldu. Bu miktar, geçen yılın aynı dönemindeki 2,2 milyar dolar kara göre yaklaşık yüzde 300 artışa karşılık geliyor.

Böylece, bp 2022'den sonra görülen en yüksek çeyreklik karı elde etti.

Ocak-eylül döneminde ise bp yaklaşık 17,4 milyar dolar kar sağladı. Şirketin geçen yılın aynı dönemindeki karı 5,94 milyar dolar olmuştu.

bp Üst Yöneticisi Meg O'Neill, enerji piyasalarında ticaret akışlarındaki oynaklık ve aksaklıkların belirleyici olduğu dönemin devam ettiğini belirterek, "Sektörün geneli, değişen koşullara olağanüstü bir uyum sağlama becerisi gösteriyor. Rafineriler, arz açıklarını telafi etmek amacıyla kapasite sınırlarına yakın seviyelerde çalışıyor, deniz taşımacılığında farklı ve daha uzun rotalar kullanılıyor. Stratejik ve ticari rezervlerden yapılan salımlar da arz açıklarının kapatılmasına yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Yüksek fiyatlar ve genişleyen kar marjlarının desteklediği piyasa koşulları ve şirket genelinde performansın iyileşmesinin, güçlü finansal sonuçlar elde etmelerini sağladığını vurgulayan O'Neill, şunları kaydetti:

"Üçüncü çeyrekte, düzeltilmiş karımız 8,5 milyar dolar, işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışımız ise 14,8 milyar dolar oldu. Bu sonuçlar, net borcumuzun 8,4 milyar dolar azaltılmasına katkıda bulundu. Böylece net borcumuzu ve yapısal maliyetlerimizi azaltmaya yönelik hedeflerimize ulaştık. Ayrıca 2027 için belirlediğimiz dört temel finansal hedeften geriye kalan iki hedef konusunda da ilerleme kaydedebileceğimize ilişkin net bir görünümümüz var."

Kaynak: AA
Orta DoğuEkonomiEnerjiFinansSon Dakika

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