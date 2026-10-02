Brent 101,69 dolara geriledi, ABD, AB'ye 120 milyon varil dizel teklifi götürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Brent 101,69 dolara geriledi, ABD, AB'ye 120 milyon varil dizel teklifi götürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrolün varili saat 09.27 itibarıyla yüzde 0,6 azalarak 101,69 dolara geriledi. ABD Enerji Bakanı Chris Wright'ın AB ülkelerine stratejik rezervlerindeki 120 milyon varil dizeli 180 gün içinde piyasaya sürmeleri yönündeki teklifi arz sıkışıklığı endişelerini azalttı.

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 101,69 dolardan işlem görüyor.

Dün 103,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 102,31 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,6 azalarak 101,69 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı da 92,18 dolar olarak belirlendi.

Petrol fiyatlarındaki kısıtlı düşüşte, ABD'nin Avrupa'daki acil durum dizel stoklarının piyasaya sürülmesini istemesinin arz sıkışıklığı endişelerini azaltması etkili oldu.

Politico internet sitesinde yer alan habere göre, ABD Enerji Bakanı Chris Wright, AB ülkelerine ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeme getirdiği dizel ihracatını yasaklama seçeneğine alternatif olarak bir teklif götürdü.

Teklif, AB ülkelerinin ulusal stratejik rezervlerinden koordineli biçimde dizel piyasaya sürmelerini öngörüyor. Bu kapsamda, AB ülkelerinden stratejik rezervlerindeki 120 milyon varil dizeli 180 gün içinde piyasaya sürmeleri istendi. Bu miktar AB ülkelerinin yaklaşık 315 milyon varil olan toplam dizel rezervinin üçte birinden fazlasına karşılık geliyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de küresel dizel arzındaki aksaklıkların giderilmesi için Avrupalı ortaklarına mevcut taahhütlerini yerine getirme sürecini hızlandırma ve ilave arzı derhal piyasaya sunma çağrısında bulundu.

Orta Doğu'da gerilimin tırmanabileceği beklentileri fiyatları destekliyor

Öte yandan, ABD'nin Suudi Arabistan ve Katar'daki petrol ve doğal gaz tesislerini korumak amacıyla bölgeye iki Patriot bataryası daha gönderdiği öne sürüldü.

Axios'un isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD, Başkan Donald Trump'ın İran'a yeniden saldırı başlatması durumunda önemli enerji tesislerini korumak için Katar ve Suudi Arabistan'a güven vermek istiyor.

Bu gelişme İran'la çatışmanın yeniden tırmanabileceği endişesini artırarak, petrol fiyatlarında jeopolitik risk primini canlı tutuyor.

Çinli rafinerilerin ekim ayında Hong Kong ve Makao dışındaki bölgelere akaryakıt ihracatını durduracağına yönelik haber akışı da küresel yakıt piyasalarındaki arz sıkışıklığı endişelerini artırdı.

Pekin'in iç stokları korumak amacıyla aldığı kararın, zaten arz baskısı altındaki piyasayı daha da sıkılaştırması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 102,7 doların direnç, 101,38 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriChris WrightRick PerryEkonomiEnerjiFinansSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Orta Doğu’ya bir uçak gemisi daha gönderiyor ABD Orta Doğu'ya bir uçak gemisi daha gönderiyor
Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama
Sevgilisinin eski eşi eve gelince panikledi 3’üncü kattan düşerek öldü Sevgilisinin eski eşi eve gelince panikledi! 3'üncü kattan düşerek öldü
Ünlüleri buluşturan cenaze: Deniz Öztarhan son yolculuğuna uğurlandı Ünlüleri buluşturan cenaze: Deniz Öztarhan son yolculuğuna uğurlandı
LPG’ye 24 saatte ikinci zam Fiyatı 40 lirayı aştı LPG'ye 24 saatte ikinci zam! Fiyatı 40 lirayı aştı
Okul tuvaletinde silah bulundu Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı Okul tuvaletinde silah bulundu! Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
10:15
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol’un mesajları ifşa oldu Türk futbolunu sarsacak yazışmalar
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol'un mesajları ifşa oldu! Türk futbolunu sarsacak yazışmalar
09:22
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
09:15
Zamların ardından nefes aldıracak haber Motorine indirim geliyor
Zamların ardından nefes aldıracak haber! Motorine indirim geliyor
08:53
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı’nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
08:28
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı
07:11
Okul tuvaletinde silah bulundu Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Okul tuvaletinde silah bulundu! Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 10:24:08. #.0.3#
SON DAKİKA: Brent 101,69 dolara geriledi, ABD, AB'ye 120 milyon varil dizel teklifi götürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei