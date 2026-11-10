Brent'in 90 dolara inmesi Avrupa borsalarını yükselişe geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Brent'in 90 dolara inmesi Avrupa borsalarını yükselişe geçirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Avrupa borsaları, petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon baskılarını hafifletebileceği beklentisiyle yükselişte. Stoxx Europe 600 yüzde 0,8 artışla 661,54 puanda işlem görürken Brent 90 dolara indi, Lufthansa hisseleri yüzde 1,8 değer kazandı.

Avrupa borsaları, petrol fiyatlarındaki gerilemenin enerji kaynaklı enflasyon baskılarını hafifletebileceğine ilişkin beklentilerle pozitif seyrediyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 artışla 661,54 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 10.831,04 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 26.558,57 puanda, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,3 yükselişle 52.052,50 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 kazançla 8.322,69 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,2 artışla 19.978,81 puanda bulunuyor.

Orta Doğu'da gerilimin azalabileceğine yönelik beklentilerle Brent petrolün varil fiyatı sabah işlemlerinde yüzde 2'nin üzerinde gerileyerek 90 dolar seviyesine indi. Yakıt maliyetlerinin düşebileceği beklentisi hava yolu hisselerini desteklerken, Lufthansa'nın hisseleri yüzde 1,8, Air France-KLM'nin hisseleri yüzde 1,2 yükseldi.

Bununla birlikte Alman çip üreticisi Infineon, veri merkezleri ve enerji altyapısından gelen talebin desteğiyle 2027 mali yılında gelirlerinin yüzde 20'nin üzerinde artmasını beklediğini açıkladı. Şirketin hisseleri açılış işlemlerinde yüzde 3,1 değer kazandı.

Öte yandan, bugün ABD'de açıklanacak tüketici enflasyonu verileri, küresel piyasalarda yatırımcıların odağında bulunuyor.

Kaynak: AA
LufthansaEkonomiFinansEnerjiBorsaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek’ten Yeni Partili Özer’e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı Bakan Gürlek'ten Yeni Partili Özer'e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı
Polat Alemdar’dan Memati’ye büyük ayıp Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp
Kura çekiminde ilginç anlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
Araç sahiplerine müjde Akaryakıtta çifte indirim kapıda Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Şengül Teyze’den “Oğlum“ dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
12:28
İzmir’deki fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
İzmir'deki fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atatürk’ü anma törenine damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk'ü anma törenine damga vuran sözler
11:58
Ata’ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
11:20
Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Cemil Tugay’ı yuhaladılar
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar
11:09
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
10:59
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 13:07:31. #7.13#
SON DAKİKA: Brent'in 90 dolara inmesi Avrupa borsalarını yükselişe geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android