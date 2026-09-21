Brent petrol 101,78 dolara geriledi, ABD-İran görüşme çabaları etkili oldu - Son Dakika
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Brent petrol 101,78 dolara geriledi, ABD-İran görüşme çabaları etkili oldu

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Uluslararası piyasalarda Brent petrolün kasım vadeli varili, saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2 azalışla 101,78 dolara geriledi. Düşüşte, ABD-İran görüşmelerinin yeniden başlamasına yönelik diplomatik çabalar ve Suudi Arabistan'ın ihracatındaki toparlanma etkili oluyor.

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 101,78 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 105 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 103,87 dolardan tamamladı. Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2 azalarak 101,78 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı da 94,04 dolar olarak belirlendi.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin yeniden başlamasına yönelik diplomatik çabalar etkili oluyor.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, yerel medyaya yaptığı açıklamada, yaklaşık iki haftadır Washington ile Tahran arasındaki görüşmelerin yeniden başlaması için farklı fikirler üzerinde çalışıldığını belirtti.

Katar'ın arabuluculuk ekibinin görüşmelerin yeniden başlaması olasılığını değerlendirmek üzere Tahran ve Washington ile temaslarını sürdürdüğünü aktaran Ensari, ekibin ilerleme sağlanması amacıyla farklı başkentler arasında diplomatik temaslarda bulunduğunu ifade etti.

Ensari, "ABD yönetimindeki bazı yetkililerden, Washington'un bir anlaşmaya varmak istediğine ilişkin teyit aldık."değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede istikrarı sağlayacak bir çözüme ve Hürmüz Boğazı gibi stratejik su yollarını koruyacak uluslararası bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu vurgulayan Ensari, su yollarının belirli bir ülkenin egemenliğine tabi tutulmasının ve silah olarak kullanılmasının herkes için tehlike oluşturduğunu kaydetti.

Washington'un anlaşmaya varma isteğine ilişkin açıklamalar, ABD-İran geriliminin hafifleyebileceği ve bölgedeki arz risklerinin azalabileceği beklentilerini güçlendirerek petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketini destekledi.

Suudi Arabistan'ın ham petrol ihracatı toparlanıyor

Bunun yanı sıra Yemen'deki Husilerin Suudi Aramco'nun Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'na yönelik saldırılarının ardından şirketin Hürmüz Boğazı üzerinden ihracatını artırması da piyasalardaki arz endişelerini hafifletti.

Uluslararası haber kaynaklarının Kpler'in geçici verilerine göre, Suudi Arabistan'ın ham petrol ihracatı ağustosta 2013'ten bu yana en düşük seviye olan günlük 2,4 milyon varile gerilemesinin ardından eylülde şu ana kadar günlük 4 milyon varilin üzerine çıktı.

JPMorgan analistleri de 18 Eylül tarihli değerlendirmelerinde, Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'ndaki kesintiye rağmen Orta Doğu'dan petrol akışlarının güçlü seyrettiğine dikkati çekti.

Analistler, bölgedeki toplam petrol akışının son 10 günde günlük ortalama 17,1 milyon varil olduğunu ve bunun 2025 ortalamasının yalnızca günlük 6,1 milyon varil altında kaldığını belirtti.

Fed'in ilave faiz artışı yapabileceği beklentileri fiyatları baskılıyor

ABD Merkez Bankasının (Fed) geçen hafta Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına gitmesinin ardından, yıl sonuna kadar ilave bir faiz artışı yapabileceğine yönelik beklentiler petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.

ABD'de yükselen enerji maliyetlerinin Fed'e yönelik "şahin" beklentileri güçlendirmesi, ekonomik aktivite ve petrol talebinin yavaşlayabileceği öngörülerini destekliyor. Ayrıca, sıkı para politikası beklentilerinin doları güçlendirmesi de petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirerek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Bu hafta Fed yetkililerinin yapacağı sözlü yönlendirmeler de piyasaların odağında bulunuyor.

Brent petrolde teknik olarak 105,80 doların direnç, 101,48 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.???????

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriSuudi ArabistanDış PolitikaBrent PetrolEkonomiEnerjiFinansİranSon Dakika

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