Brent Petrol 68,90 Dolara Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrol 68,90 Dolara Yükseldi

25.07.2025 10:04
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Brent petrol varil fiyatı, küresel ticaret iyimserliği ile 68,90 dolara yükseldi.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 68,90 dolardan işlem görüyor.

Dün 68,82 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 68,58 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,46 artışla 68,90 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,27 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, küresel ticaret anlaşmalarına yönelik iyimserlik etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya ile tarifeleri yüzde 25'ten 15'e düşüren anlaşmayı duyurmasının ardından, Avrupa Birliği ve Hindistan ile de benzer anlaşmaların gündeme gelmesi, piyasada talep görünümünü destekledi. Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal, ABD ile bir uzlaşıya yakın olduklarını belirtti.

ABD ile AB arasında yüzde 30 olarak planlanan tarifenin yüzde 15 olarak uygulanabileceğine yönelik haberler, piyasalarda risk iştahını artırdı. Bir önceki gün katıldığı etkinlikte konuşan ABD Başkanı Trump, "Eğer AB, Birliği Amerikan işletmelerine açmayı kabul ederse daha düşük bir gümrük vergisi ödemelerine izin vereceğiz." ifadesini kullandı.

Uzmanlar, ticaret gerilimlerinin azalmasının ekonomik faaliyetleri canlandırabileceğini, bunun da petrol talebine olumlu yansıyacağını ifade ediyor. Küresel sanayi üretimi ve ulaşımdaki toparlanma sinyalleri, fiyatların yukarı yönlü seyrini destekliyor.

Aynı zamanda, Trump'ın dün Fed Başkanı Jerome Powell ile yaptığı görüşme sonrası faiz indirimine dair beklentiler yeniden gündeme geldi. Trump, inşaat maliyetinin aslında 2,5 milyar değil, 3,1 milyar dolar civarında olduğunu ifade ederken, gazetecilerin Powell'ın yapabileceği bir şey olup olmadığına yönelik sorusu üzerine, "Faiz oranlarını düşürmesini çok isterim." dedi.

Düşük faiz oranlarının, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine yol açarak petrol talebini artıracağı ve fiyatları yukarı yönlü etkileyeceği tahmin ediliyor.

Piyasalar, hem ticaret gelişmelerini hem de merkez bankalarının para politikalarını yakından takip etmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede, petrol fiyatlarının kısa vadede yönünü, ekonomik aktiviteye ilişkin sinyaller ve merkez bankası kararlarının belirlemesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 70,08 doların direnç, 67,48 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Brent Petrol, Hindistan, Politika, Ekonomi, Japonya, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol 68,90 Dolara Yükseldi - Son Dakika

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