Brent Petrol Fiyatı 65,64 Dolar
Ekonomi

Brent Petrol Fiyatı 65,64 Dolar

13.08.2025 09:49
Brent petrol varil fiyatı 65,64 dolara düştü, ABD'deki arz endişeleri fiyatları etkiliyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65,64 dolardan işlem görüyor.

Dün 66,73 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,83 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 65,64 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,29 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de arz sorununun yaşanmayacağına işaret eden verilerin etkisiyle aşağı yönlü ivmelendi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) "Ağustos 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, küresel stok artışlarının yılın son çeyreği ve 2026'nın ilk çeyreğinde günde 2 milyon varilin üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu, önceki raporda tahmin edilen seviyenin yaklaşık 800 bin varil üzerinde.

Ayrıca, sondaj başına verimlilik artışlarının etkisiyle ABD ham petrol üretiminin aralıkta günlük 13,6 milyon varille rekor seviyeye ulaşacağı öngörülüyor. Fiyatlardaki düşüş nedeniyle yılın büyük bölümünde devam eden sondaj ve kuyu tamamlama faaliyetlerindeki yavaşlamanın hızlanacağı belirtiliyor.

Bu doğrultuda, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 13 milyon 410 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 280 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Geçen yıl bu rakam yaklaşık 13 milyon 210 bin varil olarak kaydedilmişti.

Küresel ölçekte bu yıl petrol arzının günlük 105 milyon 360 bin varil, 2026'da 106 milyon 350 bin varil seviyesine ulaşması bekleniyor. Küresel petrol talebinin ise bu yıl günlük 103 milyon 720 bin varil, gelecek yıl 104 milyon 910 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

Bunun yanı sıra, Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 1 milyon 500 bin varil arttığını öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 800 bin varil azalacağı yönündeydi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA), resmi stok verilerini gün içinde açıklaması bekleniyor.

ABD'de üretim ve stokların artacağına işaret eden veriler ile küresel arzın güçlü seyrettiğini gösteren tahminler, fiyatlardaki aşağı yönlü hareketi destekliyor.

Öte yandan, ABD'de açıklanan ılımlı enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentilerini güçlendirerek düşüşü sınırlıyor.

ABD Çalışma Bakanlığının temmuz ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerine göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı. Bu dönemde piyasa beklentilerine paralel artan TÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,3 artış kaydetmişti. Piyasa beklentileri yıllık enflasyonun yüzde 2,8 olması yönündeydi.

Fed'in eylülde faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın yıl sonuna kadar politika faizinde bir indirim daha yapması bekleniyor. Düşük faiz ortamının doların değerini zayıflatması, petrol talebini destekleyerek fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Washington ile Moskova arasında cuma yapılması planlanan görüşmelere ilişkin belirsizlikler de fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Ağustos'ta Alaska'nın Anchorage kentinde bir araya gelecek. Trump, görüşmeden ateşkes çıkmasını umduğunu belirtirken, "İyi de geçebilir, kötü de geçebilir" ifadelerini kullandı.

Analistler, ateşkese yönelik ilerlemenin arz endişelerini hafifleterek fiyatları baskılayabileceğini ancak anlaşmaya varılamama riskinin fiyatları desteklemeye devam edeceğini vurguluyor.

Brent petrolde teknik olarak 72,19 doların direnç, 64,16 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor. ??????????????

Kaynak: AA

