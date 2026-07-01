Brent Petrol Fiyatı 73,06 Dolar

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 73,06 dolardan işlem görüyor.

Dün 73,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 72,95 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,15 artarak 73,06 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 69,52 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, İran ile ABD arasında savaşı sona erdirecek nihai anlaşmaya yönelik görüşmelerde uzlaşı sağlanamamasıyla Orta Doğu'daki arz kesintilerinin uzayabileceğine ilişkin endişelerin artmasıyla yükseldi.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin yeniden başlamasına rağmen sürecin düzensiz, öngörülemez ve tam anlamıyla şeffaf olmadığını belirterek, Washington ile Tahran arasında yeni bir uzlaşı sağlanmadığı sürece piyasaların kalıcı barış ortamını görmek isteyeceğini, bu nedenle ham petrol fiyatlarında yeniden aşağı yönlü eğilimin başlamasının zaman alabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Beyaz Saray'ın "üst düzey" olarak nitelendirdiği görüşmeler kapsamında salı günü Doha'ya gitti. Ancak İran ve ev sahibi Katar, ABD heyetinin İranlı yetkililerle doğrudan değil, arabulucular aracılığıyla görüşeceğini açıkladı.

Katar tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin Witkoff ve Kushner ile görüşen isimler arasında yer aldığı bildirildi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden geçiş ücreti almasına izin verilmeyeceğine dikkati çekerek, "Bu süreç, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret topladığı bir noktada sona ermeyecek." ifadesini kullandı.

Aynı zamanda, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndan tanker geçişlerinin yeniden artmaya başladığı, Vance'in de boğazdan geçen petrol akışının savaş öncesi seviyelere döndüğünü söylediği aktarıldı.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine dayandırılan piyasa kaynaklarına göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 6,1 milyon varil azalırken, benzin stoklarında da düşüş görüldü.

ABD'nin resmi petrol stok verileri ise bugün ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 72,84 doların destek, 73,23 doların ise direnç bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.???????