Brent Petrol Fiyatı 76,68 Dolar - Son Dakika
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Brent Petrol Fiyatı 76,68 Dolar

10.07.2026 09:30
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Brent petrol varil fiyatı, artan jeopolitik gerilimle birlikte 76,68 dolara yükseldi.

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 76,68 dolardan işlem görüyor.

Dün 79,25 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 76,30 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,5 artarak 76,68 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 72,28 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la müzakere sürecinin sona erdiğini açıklamasının ardından Washington ile Tahran arasında karşılıklı saldırıların sürmesi etkili oluyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına misilleme olarak Batı Asya'daki ABD komuta ve kontrol merkezi ile Ürdün'deki bir hava üssünü 10 balistik füzeyle hedef aldığını açıkladı.

Açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde bölgedeki diğer ABD üslerinin de hedef alınacağı belirtildi.

Bunun yanı sıra, İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Sistan ve Beluçistan, Buşehr ve Hürmüzgan eyaletlerinde patlama sesleri duyuldu.

Buşehr Valiliğinden yapılan açıklamada, söz konusu patlama seslerinin hava savunma sistemlerinden mi yoksa "düşman" füzelerinden mi kaynaklandığının araştırıldığı bildirildi.

ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'ın güneyindeki çeşitli kentlere yoğun saldırılar düzenlemişti.

DMO Deniz Kuvvetleri de ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ilişkin yayımladığı bildiride, Washington yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güzergahlarına müdahale girişimlerinin boğazın kademeli olarak yeniden açılması sürecini ciddi şekilde riske atacağını belirtti.

Bildiride, "yabancı unsurların" bölgede ve Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir hakka sahip olmadığı vurgulanarak, "ABD'nin terörist ordusunun maceracılıkları ve geçiş güzergahı belirlemeye yönelik müdahalesi Hürmüz Boğazı'nın kademeli olarak yeniden açılma sürecini ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakacaktır. Ayrıca boğazdan yararlanan ülkelerin çıkarlarını ciddi biçimde tehlikeye atacaktır." ifadelerine yer verildi.

Küresel petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılma sürecine ilişkin belirsizliklerin artması, piyasa oyuncularının arz endişelerini artırarak fiyatları destekliyor.

Rus rafineri faaliyetleri son 21 yılın en düşük seviyesinde

Bununla birlikte, Rus enerji altyapısına yönelik Ukrayna saldırılarının sürmesi de arz endişelerini artırarak petrol fiyatlarını destekliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Stavropol ve Tver bölgelerinde bulunan iki petrol deposunun çarşamba günü hedef alındığını belirterek, "Her ikisi de cephe hattından yaklaşık 500 kilometre uzaklıkta bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nin başkenti Ufa'da, Ukrayna'dan yaklaşık 1500 kilometre uzaklıktaki bir petrol pompalama istasyonuna da saldırı düzenlediklerini kaydetti.

Oxford Enerji Araştırmaları Enstitüsünün raporuna göre, Ukrayna'nın Rus enerji altyapısına yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları, ülkenin petrol işleme kapasitesinin yüzde 81'ini etkileyerek rafineri faaliyetlerinin son 21 yılın en düşük seviyesine gerilemesine yol açtı.

Raporda, Ukrayna'nın bu yıl Rusya'daki 34 rafineriden 24'ünü hedef aldığı ve söz konusu tesislerin ülkenin toplam petrol işleme kapasitesinin yüzde 81'ini oluşturduğu belirtildi. Haziran ortası itibarıyla ise Rusya'nın petrol işleme kapasitesinin yaklaşık üçte birinin devre dışı olduğu tahmin edildi.

Saldırıların daha sık, daha uzun menzilli ve benzin, dizel ile jet yakıtı üreten karmaşık rafineri ünitelerine odaklanmasıyla Rusya'nın rafineri işleme hacmi martta günlük 4,6 milyon varilden haziranda 3,7 milyon varile gerileyerek son 21 yılın en düşük seviyesine indi.

Enflasyon endişeleri petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırlıyor

Öte yandan, Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilimin enflasyon endişelerini artırması, fiyatların yükselişini sınırlıyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelede daha sıkı para politikası adımlarına ihtiyaç duyulabileceğine işaret etmesi, ekonomik büyüme ve petrol talebinin zayıflayabileceği endişelerini artırarak fiyatları baskılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 75,78 doların destek, 77,07 doların ise direnç bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. ???????

Kaynak: AA

Brent Petrol, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı 76,68 Dolar - Son Dakika

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