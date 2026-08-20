Brent Petrol Fiyatı 91,82 Dolar - Son Dakika
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Brent Petrol Fiyatı 91,82 Dolar

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Brent petrolün varil fiyatı 91,82 dolara yükseldi; Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik etkili.

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 91,82 dolardan işlem görüyor.

Dün 92,81 dolara kadar yükselen Brent petrolün ekim vadeli varil fiyatı, günü 91,62 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 91,82 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 84,51 dolar olarak belirlendi.

Petrol fiyatları, ABD/İsrail-İran Savaşı ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığının güvenliğine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen kendi kontrollerinde olduğunu savunarak, İran'la müzakerelerin "bir noktada" devam edebileceğini belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin mutabakat kapsamında belirlenen şartları yerine getirmesi gerektiğini belirterek, abluka ve petrol yaptırımları kaldırılmadan boğazın açılmayacağını söyledi.

Trump, İran'a yönelik eşi benzeri görülmemiş boyutta bir "ekonomik operasyon" ilan ettiğini de belirterek, Tahran yönetimine destek veren ülkeleri de ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşmakla tehdit etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İran'la finansal ve ekonomik işlemleri askıya alması da bölgesel gerilimi artırıyor. BAE Dışişleri Bakanlığı, salı günü İran'la tüm ticari faaliyetlerin, alışverişlerin ve mali işlemlerin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu duyurmuştu.

ABD'de petrol ve benzin stokları arttı

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 400 bin varil artışla 428 milyon 800 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 200 bin varil artacağı yönündeydi.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da 700 bin varil artışla 209 milyon 400 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol ve benzin stoklarındaki artış talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 92,24 doların direnç, 91,46 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Brent Petrol, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı 91,82 Dolar - Son Dakika

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