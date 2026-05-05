Brent Petrol Fiyatı Artışta

05.05.2026 23:03
Brent petrol varil fiyatı, Orta Doğu'daki belirsizliklerin etkisiyle 112,01 dolara yükseldi.

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 112,01 dolardan işlem görüyor.

Dün 114,7 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 110,4 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.49 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,46 artarak 112,01 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 106,17 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD/İsrail-İran Savaşı'nda belirsizliğin sürmesiyle Orta Doğu arzına ilişkin artan endişeler etkili oldu.

ABD basınındaki haberlerde Amerikalı komutanların ABD/İsrail-İran Savaşı'na yönelik yeni askeri seçenekler hakkında Başkan Donald Trump'a brifing verecekleri iddia edildi. Ayrıca, Trump yönetiminin İran'la gerilim devam ederken Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığını yeniden canlandırmak için uluslararası koalisyon kurmaya çalıştığı bildirildi.

Dün Brent petrolün haziran vadeli varil fiyatı Trump'ın İran'a karşı daha fazla askeri seçeneği değerlendirdiğine ilişkin haber akışının ardından 126 doları aşarak yaklaşık son 4 yılın en yüksek seviyelerine ulaşmıştı.

Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile koordinasyon içinde İran'la diplomatik bir süreç yürüttüğünü ancak "hedeflere ulaşıldığından emin olmak için" yakında yeniden harekete geçmek zorunda kalabileceklerini belirtti.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu 2 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını duyurmuştu. 8 Nisan'da sağlanan 2 haftalık geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmış ancak sonuç çıkmamıştı.

Müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından Trump, 12 Nisan'da Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını belirtmiş ve açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan'da İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.

Pakistan'ın arabuluculuğunda ikinci tur görüşmelerin yapılması için sürdürülen çabalar ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukası başta olmak üzere taraflar arasındaki anlaşmazlık konuları nedeniyle başarılı olamamıştı.

Trump, 21 Nisan'da yaptığı açıklamada, ateşkesi uzattıklarını duyurmuştu. İran tarafından Trump'ın ateşkesi tek taraflı uzatma kararına ilişkin açıklama gelmemişti.

Brent petrolde teknik olarak 122 doların direnç, 99,11 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
