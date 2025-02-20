Brent Petrol Fiyatı Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatı Düşüşte

Brent petrolün varil fiyatı 75,69 dolara geriledi; ABD'de stok artışı fiyatları etkiliyor.

20.02.2025 10:16
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,69 dolardan işlem görüyor.

Dün 76,46 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,81 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 düşerek 75,69 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de stokların beklenenden fazla arttığını gösteren verilerin ve Rusya- Ukrayna savaşında barışın sağlanmasına yönelik çabaların etkisiyle düşüyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 3 milyon 339 bin varil arttığını bildirdi. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 200 bin varil artacağı yönündeydi. Stoklardaki beklenenden fazla artış, ABD'de talebin zayıfladığını işaret ederek petrol fiyatlarının aşağı çekti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA), resmi stok verilerini gün içerisinde açıklaması bekleniyor.

Ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşında barış sağlanabileceğine yönelik beklentiler, piyasa oyuncularının arz endişelerini hafifleterek fiyatların aşağı yönlü hareketini desteklemeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Miami'de düzenlenen ve Gelecek Yatırım Girişim Enstitüsü (FII) tarafından organize edilen zirvede Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmenin çok önemli olduğunu ifade etti.

Rusya ve ABD heyetlerinin Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlediği görüşmeler sonucunda barışın sağlanacağına inandığını belirten Trump, "Yakın zamanda bir ateşkes görmeyi ve Avrupa ile Orta Doğu'da istikrarın yeniden tesis edilmesini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dün St. Petersburg'da yaptığı açıklamada, ABD heyetiyle Riyad'daki görüşmelerin "olumlu" ve "iyi niyetli" geçtiğini belirtti. Görüşmelerden somut sonuçlar alındığını kaydeden Putin, iki ülkenin diplomatik temsilciliklerinin normal şekilde yeniden çalışması konusunda anlaşmaya vardıklarını ifade etti.

Putin, Rusya ve ABD'nin birlikte Suriye ve Filistin meselelerini de kapsayacak şekilde Orta Doğu'daki karşılıklı çıkarların bulunduğu alanlarda adımlar attıklarını, Ukrayna konusunun öncelikli olduğunu vurguladı.

Diğer taraftan, Ukrayna'nın Kazakistan petrolü taşıyan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'na (CPC) ait bir petrol pompalama istasyonuna "ABD'ye tepki" amaçlı saldırdığına ilişkin haberler, piyasa oyuncularının arz endişelerini artırarak fiyatların daha fazla düşmesini engelliyor.

CPC'ye ait hattı besleyen istasyona yapılan saldırı nedeniyle kapasitenin yüzde 30 ile 40 arasında düştüğü, onarım sürecinin ise uzun süreceği belirtiliyor.

Brent petrolünde teknik olarak 78,69 doların direnç, 74,72 doların ise destek seviyesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

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