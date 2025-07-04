Brent Petrol Fiyatı Düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Brent Petrol Fiyatı Düşüşte

04.07.2025 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrol varil fiyatı 68,11 dolara geriledi. Düşüşte ABD-İran nükleer görüşmeleri etkili.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,11 dolardan işlem görüyor.

Dün 68,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,56 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,6 düşüşle 68,11 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 65,94 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, İran ile ABD arasında nükleer diplomasi sinyalleri, OPEC+ grubunun üretim artışı beklentisi ve ABD'nin korumacı ticaret politikalarına ilişkin endişeler etkili oldu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, dün X hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması ve Güvenlik Önlemleri Anlaşması'na bağlı kaldığını belirtti. Bu açıklamada, Tahran'ın, İran Parlamentosundan geçen ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile tüm işbirliğini askıya alan yeni bir yasayı uygulamaya koyduğunu duyurmasının ardından geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de dün İran medyasında yayımlanan açıklamasında, ABD ile nükleer görüşmelerin yeniden başlatılacağına dair haberlere ilişkin, "Dolaylı temaslar olduğunu biliyorum. (Dışişleri) Bakanımız Umman, Katar ve diğer ülkelerle istişarelerde bulunuyor ve diplomasi asla durmuyor." ifadelerini kullandı.

Daha önce ABD'den yayın yapan Axios, Beyaz Saray'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran ile ABD'nin gelecek hafta Norveç'in başkenti Oslo'da nükleer görüşmeleri yeniden başlatacaklarını ileri sürmüştü.

İddia edilen görüşme gerçekleşirse iki ülke arasında, geçen ay İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıdan bu yana ilk doğrudan görüşmeler yeniden başlamış olacak. Orta Doğu'da çatışma riskinin azaldığı algısını güçlendiren bu gelişmeler, petrol arzına yönelik endişeleri hafifleterek fiyatları düşürdü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ağustosta üretim artışı kararı alacağı beklentisi de piyasada arzın artacağı beklentisini güçlendirerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'dan oluşan OPEC+ üyesi 8 ülkenin 6 Temmuz'daki toplantısında üretim miktarını belirlemesi bekleniyor. Söz konusu ülkeler, nisanda daha önce gönüllü olarak uyguladıkları üretim kesintilerini gevşetmeye başlamış, mayıs, haziran ve temmuz aylarında benzer büyüklükte artışlara gitmişti. Ağustos ayında artış kararına varılırsa, bu süreçteki beşinci aylık üretim artışı gerçekleşmiş olacak.

ABD yönetiminin uyguladığı korumacı politikaların ekonomi ve ticaret üzerindeki olası etkilerine yönelik süregelen endişeler de fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkelere "tarife mektupları" göndermeye bugün başlaması bekleniyor. Dün Iowa eyaletindeki bir etkinliğe katılmak için başkent Washington'dan ayrıldığı sırada açıklamalarda bulunan Trump, muhtemelen yarından (bugün) itibaren çeşitli ülkelere ABD ile ticaret yapmak için ne kadar ödeyeceklerini belirten mektuplar göndereceklerini kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 69,91 doların direnç, 62,36 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Brent Petrol, Politika, Ekonomi, Finans, Opec, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı Düşüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi
Enflasyon rakamları açıklandı, Bakan Şimşek’ten umut dolu mesaj geldi Enflasyon rakamları açıklandı, Bakan Şimşek'ten umut dolu mesaj geldi
Gül Sunal’dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı Gül Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı
Araba küle döndü Jota’nın hayatını kaybettiği kaza yerinin görüntüleri ortaya çıktı Araba küle döndü! Jota'nın hayatını kaybettiği kaza yerinin görüntüleri ortaya çıktı
Cristiano Ronaldo’dan Diogo Jota’ya duygusal veda: Hayat anlamsız Cristiano Ronaldo'dan Diogo Jota'ya duygusal veda: Hayat anlamsız
Bebeğini poşetle çöpe atıp ölüme terk etti Bebeğini poşetle çöpe atıp ölüme terk etti
Aziz Yıldırım ve dava arkadaşlarından 3 Temmuz açıklaması: 3 Temmuz bitmedi, rövanş peşindeler Aziz Yıldırım ve dava arkadaşlarından 3 Temmuz açıklaması: 3 Temmuz bitmedi, rövanş peşindeler
Şebnem Bozoklu yeni filminin kamera arkasını yayınladı: Erkekler yine üstsüz Şebnem Bozoklu yeni filminin kamera arkasını yayınladı: Erkekler yine üstsüz
36 yaşındaki Sommer’in Galatasaray’dan istediği yıllık maaş dudak uçuklattı 36 yaşındaki Sommer'in Galatasaray'dan istediği yıllık maaş dudak uçuklattı
Polisi görünce namaza dursa da işe yaramadı Polisi görünce namaza dursa da işe yaramadı
İflas sürecindeki kuruyemiş devi için mahkemeden yeni karar İflas sürecindeki kuruyemiş devi için mahkemeden yeni karar

10:31
Onların da aylıkları güncellendi İşte İmam ve vaizlerin alacağı maaş
Onların da aylıkları güncellendi! İşte İmam ve vaizlerin alacağı maaş
10:14
Bakan Yumaklı: Çeşme’deki yangın kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı
08:57
Akaryakıta ÖTV zammı pompaya yansıdı İşte yeni fiyatlar
Akaryakıta ÖTV zammı pompaya yansıdı! İşte yeni fiyatlar
08:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaşına 55 bin lira zam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına 55 bin lira zam
07:12
Meclis’te 100’ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu
Meclis'te 100'ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu
15:37
Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazaları
Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazaları
15:29
Kandilli Marmara’daki sarsıntılar sonrası uyardı: Deprem olunca yükseklere kaçın
Kandilli Marmara'daki sarsıntılar sonrası uyardı: Deprem olunca yükseklere kaçın
15:23
Zeynep Sönmez, Wimbledon’da tarihe geçti
Zeynep Sönmez, Wimbledon'da tarihe geçti
15:22
Aldatılan kadın, ilişkisini öğrendiği kocası tarafından fare zehiriyle öldürüldü
Aldatılan kadın, ilişkisini öğrendiği kocası tarafından fare zehiriyle öldürüldü
15:09
Doğurduğu bebek öğrencisine çok benzeyince kadının öğretmenin yasak ilişkisi ortaya çıktı
Doğurduğu bebek öğrencisine çok benzeyince kadının öğretmenin yasak ilişkisi ortaya çıktı
14:59
Trafikte dehşete düşüren görüntü İki araç arasına sıkıştırdığı şahsı böyle darbetti
Trafikte dehşete düşüren görüntü! İki araç arasına sıkıştırdığı şahsı böyle darbetti
14:57
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yarın ameliyata alınacak
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yarın ameliyata alınacak
14:40
Uzaylı Zekiye’nin yıldızı Seden Kızıltunç seneler sonra görüntülendi
Uzaylı Zekiye'nin yıldızı Seden Kızıltunç seneler sonra görüntülendi
14:30
Çocuğunu hastaneye götüren vatandaş, doktorlardan aldığı cevaba öfkelendi
Çocuğunu hastaneye götüren vatandaş, doktorlardan aldığı cevaba öfkelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2025 10:42:18. #7.11#
SON DAKİKA: Brent Petrol Fiyatı Düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.