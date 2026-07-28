Brent Petrol Fiyatı Düşüşte

Brent petrolün varil fiyatı, Orta Doğu'da jeopolitik tansiyonun kısmen düşmesi ve arz kesintilerine ilişkin endişelerin hafiflemesiyle yüzde 5,8 gerileyerek 80 dolar seviyesine indi.

Dün 88,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün ekim vadeli varil fiyatı, günü 85,87 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 19.43 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 5,8 azalışla 80,90 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün eylül vadeli varil fiyatı da 77,97 dolar olarak belirlendi.

ABD ile İran arasında diplomatik çözüm ihtimalinin güçlenmesi, Libya'da petrol üretiminin yeniden başlaması ve Tahran'ın enerji altyapısına yönelik yeni saldırı riskinin azalması, fiyatlardaki düşüşü destekleyen başlıca gelişmeler olarak öne çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran ile yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirterek, bir anlaşmaya varılma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti. Trump, müzakerelerin başarısız olması halinde askeri operasyonların yeniden başlayabileceğini söylese de taraflar arasındaki diplomatik temasların sürmesi, piyasalarda jeopolitik risk algısını azalttı.

ABD basınında yer alan haberlerde, Trump'ın cuma günü ABD ordusuna İran'a yönelik yeni saldırıları durdurma talimatı verdiği öne sürülürken, İran son iki gecedir ABD saldırılarının durduğunu belirterek, buna bağlı olarak misilleme saldırılarını askıya aldığını açıkladı.

Petrol fiyatlarını baskılayan bir diğer gelişme ise İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın açıklamaları oldu. Katz, İsrail'in İran'ın enerji altyapısına yönelik yeni saldırılar düzenlemek istediğini ancak ABD'nin bunun küresel petrol krizini tetikleyebileceği endişesiyle bu planlara onay vermediğini söyledi.

Bu durum, piyasa oyuncularının arz endişelerini hafifleterek fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi.

Bunun yanı sıra Trump'ın Beyaz Saray'da önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmeler de diplomatik temasların sürdüğüne işaret etti.

Beyaz Saray görüşmeleri "olumlu ve verimli" olarak nitelendirilirken, piyasalar bu temasları Orta Doğu'da gerilimin daha fazla tırmanmayabileceğine yönelik iyimserliği destekleyen gelişmeler arasında değerlendirdi.

Libya kaynaklı arz endişeleri azaldı

Öte yandan Libya'dan gelen haberler de arz tarafındaki endişeleri sınırladı.

Trablus'un batısındaki Milite Petrol Kompleksi, göstericilerin tesisi kapatmasının ardından güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kısa sürede yeniden faaliyete geçti.

Kompleksin yeniden devreye alınmasıyla birlikte Fil ve Vafa petrol sahalarında kısmen duran üretim yeniden başladı. Libya'dan petrol arzının normale dönmesi, küresel piyasalarda arz kesintisi endişelerini azaltarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü etki oluşturdu.

Buna karşın, ABD-İran görüşmelerinin seyri, Orta Doğu'daki güvenlik gelişmeleri ve bölgedeki enerji altyapısına yönelik olası yeni tehditlerin ilerleyen dönemde petrol piyasalarının yönü açısından belirleyici olmayı sürdüreceği ifade ediliyor.