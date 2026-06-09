Brent Petrol Fiyatı Geriliyor - Son Dakika
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Brent Petrol Fiyatı Geriliyor

09.06.2026 10:02
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Brent petrolün varil fiyatı 93,24 dolara düştü, ABD ile İran arasındaki gelişmeler etkili oldu.

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 93,24 dolardan işlem görüyor.

Dün 98,08 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,25 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,1 azalarak 93,24 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,93 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki gerilemede, ABD ile İran arasında diplomatik çözüm ihtimalinin güçlenmesi ve Orta Doğu'da gerilimin daha fazla tırmanmayacağına yönelik beklentiler etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı açıklamada İran'la anlaşma sürecinin "çok iyi" ilerlediğini belirterek, "Önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız." dedi.

Trump ayrıca, bu sürecin ABD'de benzin fiyatlarını hızla aşağı çekeceğini savunurken, seçmenlere Senatör Lindsey Graham'a destek vermeleri çağrısında bulundu.

Öte yandan Trump, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, karşılıklı saldırıların bölgesel bir savaşa dönüşmesi halinde İsrail'in İran karşısında yalnız kalabileceği uyarısında bulunduğunu açıkladı.

Netanyahu'dan İran'ın füze saldırılarına karşılık vermemesini istediğini belirten Trump, "Bibi'ye ne yapacağı konusunda çok dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde çok yakın bir zamanda İran karşısında tek başına kalabileceğini söyledim." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından son anda haberdar edildiğini ancak buna rağmen operasyonun kapsamının sınırlandırılmasına katkı sağladığını da kaydetti.

Bunun yanı sıra İsrail ordusunun, İran'la yaşanan çatışmalar sonrasında uygulanan güvenlik kısıtlamalarının büyük bölümünü kaldırdığını duyurması da gerilimin yatışacağı beklentilerini güçlendirerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

İsrail ordusunun İç Cephe Komutanlığınca yayımlanan yeni yönergede, bugün yerel saatle 06.00'dan itibaren ülke genelinde eğitim faaliyetlerine yeniden izin verileceği belirtilirken, Lübnan sınırına yakın yerleşimlerde mevcut tedbirlerin süreceği bildirildi.

Piyasalardaki iyimserliği destekleyen bir diğer gelişme ise Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın açıklamaları oldu. Avn, İsrail ile ABD arabuluculuğunda yürütülen temaslarda bu aşamada saldırmazlık veya güvenlik anlaşması niteliğinde düzenlemelerin gündemde olduğunu belirterek, nihai hedefin iki ülke arasındaki düşmanlık halinin sona erdirilmesi olduğunu söyledi.

Avn, ABD Başkanı Trump'ın çatışmayı sona erdirme yönündeki isteğinden yararlanmaya çalıştığını ifade ederken, savaşın sonlandırılması konusunda Lübnan yönetimi içinde görüş birliği bulunduğunu vurguladı.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın New York Şubesi tarafından yayımlanan mayıs ayı Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, ülkede kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3,5'e geriledi.

Uzmanlar, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de enflasyon baskılarının hafiflemesinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ilerleyen dönemde faiz indirimlerini değerlendirmesine olanak sağlayabileceğini belirtiyor. Daha düşük faiz oranlarının ekonomik faaliyet ve yakıt talebini destekleyebileceği beklentisi ise petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 94,16 doların direnç, 92,48 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Brent Petrol, Politika, Ekonomi, Finans, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı Geriliyor - Son Dakika

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