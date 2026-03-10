Brent Petrol Fiyatı Yeniden Yükseldi - Son Dakika
Brent Petrol Fiyatı Yeniden Yükseldi

10.03.2026 09:52
Brent petrolün varil fiyatı 90,44 dolara çıkarak jeopolitik risklerle artış gösterdi.

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 90,44 dolardan işlem görüyor.

Dün gün içinde 114,3 dolara kadar ulaşarak Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gören Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,62 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 4,4 artışla 90,44 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86,37 dolardan alıcı buldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın gidişatına ilişkin açıklamalarının ardından dün uluslararası piyasalarda yüzde 4,6 gerileyerek 2 Şubat'tan bu yana en sert günlük düşüşü kaydeden Brent petrol, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda petrol akışını engellemesi halinde ABD'nin "20 kat daha sert" karşılık vereceği uyarısıyla yeniden yükselişe geçti.

İran'ın bu yönde adım atması halinde ABD'nin "kolayca yok edilebilecek hedefleri" vuracağını kaydeden Trump, bunun İran'ın yeniden bir ülke olarak inşa edilmesini neredeyse imkansız hale getireceğini savundu.

Trump ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının başta Çin olmak üzere bu rotayı yoğun şekilde kullanan ülkeler için bir "ABD hediyesi" olduğunu belirtti. ABD Başkanı Trump, 9 Mart'ta CBS News'e yaptığı açıklamada, "Şu anda bazı gemiler (Hürmüz Boğazı'ndan) geçiş yapıyor ama boğazın kontrolünü almayı düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, Trump'ın bu açıklamasına karşılık boğazdan geçiş yapamayan ve beklemede olduğu öne sürülen gemilerin görüntülerini paylaştı.

Trump'ın İran'a yönelik sert uyarıları, Hürmüz Boğazı'nda enerji sevkiyatında yaşanan aksamaların uzayabileceği endişesini artırarak petrol piyasalarında jeopolitik risk primini yükseltiyor ve fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Bunun yanı sıra İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerikan PBS kanalının News Hour programında yaptığı konuşmada, ABD ile İsrail'in ülkesine yönelik saldırıları sonrası "Amerikalılar ile tekrar müzakere meselesinin masada olacağını düşünmediğini" bildirdi.

Erakçi, İran'da yeni lider olarak seçilen Mücteba Hamaney'in ABD ile olası yeni müzakereler hakkında henüz bir yorum yapmamasına yönelik soruya "Henüz oldukça erken." yanıtını verdi.

Erakçi'nin ABD ile müzakerelerin gündemde olmadığına yönelik açıklamaları, Orta Doğu'da gerilimin sürebileceği beklentisini güçlendirerek petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketlerini destekliyor.

Öte yandan Trump, Orta Doğu'da artan gerilimle yükselen enerji fiyatlarını dizginlemek amacıyla petrolle ilgili bazı yaptırımların kaldırıldığını duyurdu.

Bazı ülkelere yönelik petrol yaptırımları bulunduğunu anımsatan Trump, "Fiyatları düşürmek için petrolle ilgili bazı yaptırımları da kaldırıyoruz. (Hürmüz) Boğaz açılana kadar yaptırımları kaldıracağız. Sonra kim bilir, belki de yaptırım uygulamamız gerekmeyecek." ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise geçen hafta küresel petrol arzını sürdürmek amacıyla Hint rafinerilerinin Rus petrolü alımına izin veren 30 günlük geçici bir muafiyet yayımladıklarını bildirmişti.

Bessent, hafta sonu Fox Business'a yaptığı açıklamada, küresel petrol arzını sürdürmeye yönelik çabaların altını çizerek Rus petrolüne ilişkin bazı yaptırımların kaldırılma ihtimaline işaret etmişti.

Brent petrolde teknik olarak 98,03 doların direnç, 80,74 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

