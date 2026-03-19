Brent Petrol Fiyatı Yükseliyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.03.2026 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrol varil fiyatı, tırmanan Orta Doğu gerilimiyle birlikte %8,4 artarak 116 doları geçti.

Dün 111,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,38 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 11.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 8,4 artışla 116,45 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 96,41 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, İran'ın güneyinde Basra Körfezi'nde yer alan Güney Pars doğal gaz sahasının bazı rafinerilerine düzenlenen saldırı sonrası yükselişini sürdürüyor. Ülkenin en büyük doğal gaz işleme tesisine saldırıları üstlenen İsrail, ABD ile başlattıkları saldırılar sonrası İran'da ilk kez doğal gaz tesislerine saldırı gerçekleştirdi.

Ayrıca Katar'ın ana sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) işleme tesislerinin bulunduğu Ras Laffan bölgesine yönelik İran füze saldırılarının ise enerji altyapısında "geniş çaplı hasara" yol açtığı bildirildi. Suudi Arabistan ise Riyad'a yönelen dört balistik füzenin imha edildiğini ve bir doğal gaz tesisine yönelik insansız hava aracı saldırısının engellendiğini açıkladı.

Kuveyt Petrol Şirketi de Mina Abdullah Rafinerisi'nin insansız hava aracıyla hedef alındığını ve tesiste yangın çıktığını duyurdu.

Söz konusu gelişmeler, arz endişelerini artırarak petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. Uzmanlar, Orta Doğu'daki gerilimin tırmanması, petrol altyapılarına yönelik nokta atışı saldırılar ve İran yönetiminde yaşanan kayıpların petrol arzında uzun süreli aksamalara işaret ettiğini belirtiyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran, Katar'a saldırmaya karar vermedikçe İsrail tarafından Güney Pars gaz sahasına yönelik başka hiçbir saldırı gerçekleştirilmeyeceğini belirterek, "Böyle bir durumun olması halinde ise ABD, İsrail'in yardımı veya onayı olsun ya da olmasın İran'ın daha önce hiç görmediği veya tanık olmadığı güç ve şiddetle Güney Pars gaz sahasının tamamını havaya uçuracaktır." ifadesini kullandı.

Brent petrolde teknik olarak 115,21 doların direnç, 112,14 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ankara, Enerji, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti
Tahran diken üstünde Laricani suikastı sonrası büyük panik yaşanıyor Tahran diken üstünde! Laricani suikastı sonrası büyük panik yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Altaylı’ya geçmiş olsun telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu
Testo Taylan tutuklandı Testo Taylan tutuklandı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail’e şart koştu İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail'e şart koştu
Muğla’da Ramazan topu patlamasında 19 yaşındaki genç ağır yaralandı Muğla'da Ramazan topu patlamasında 19 yaşındaki genç ağır yaralandı

12:13
Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı
Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı
12:02
İran savaşı yeni safhaya geçiyor Asker yığıyorlar, işte Trump’ın hedefindeki 3 bölge
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
11:32
Türkiye, Suriye’nin kritik teklifini kabul etti
Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti
11:12
Kuveyt’teki Mina Abdullah petrol rafinerisine İHA saldırısı
Kuveyt'teki Mina Abdullah petrol rafinerisine İHA saldırısı
10:59
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
10:51
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu İlk sözleri ağlattı
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu! İlk sözleri ağlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 12:45:04. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.