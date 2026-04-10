Brent Petrol Fiyatında Artış - Son Dakika
Brent Petrol Fiyatında Artış

10.04.2026 10:15
Brent petrolün varil fiyatı 96,43 dolara yükseldi; Suudi Arabistan'daki saldırılar etkili oldu.

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 96,43 dolardan işlem görüyor.

Dün 99,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 95,92 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,53 artarak 96,43 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 98,43 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki artışta, Suudi Arabistan'ın petrol arzına ilişkin endişeler ve geçici ateşkese rağmen Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerde yaşanan aksamalar etkili oldu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın Enerji Bakanlığından bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ülkeyi hedef alan son saldırılar sonucu meydana gelen hasar nedeniyle bazı enerji tesislerinde operasyonel süreçlerin durdurulduğu belirtildi. Saldırıların başkent Riyad, Doğu Bölgesi ve Yanbu Sanayi Bölgesi'ndeki tesisleri kapsadığı, enerji sistemine bağlı ana tesislerde bazı operasyonel faaliyetlerin durmasına yol açtığı aktarıldı.

Bu dönemde küresel piyasalara petrol arzı için ana güzergah konumundaki Doğu-Batı petrol boru hattı üzerindeki önemli pompa istasyonlarından birinin hedef alınmasının, bu hat üzerinden günlük yaklaşık 700 bin varil petrol akışının kaybına neden olduğu kaydedildi. Ayrıca, Münife üretim tesisinin hedef alınması sonucu günlük yaklaşık 300 bin varil üretim kaybı yaşandığı, daha önce Hurays üretim tesisine yönelik saldırı nedeniyle de günlük 300 bin varillik düşüş meydana geldiği ve bu durumun ülkenin toplam üretim kapasitesinde günlük yaklaşık 600 bin varillik azalmaya yol açtığı belirtildi.

ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan iki haftalık geçici ateşkes, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sürmesi ve İran'ın ateşkes ihlali açıklamaları nedeniyle piyasalarda belirsizlik unsuru olmaya devam ediyor. Ateşkes yürürlükte olmasına rağmen Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerinin beklenen seviyelerin oldukça altında kaldığı ifade ediliyor.

İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu, devlet televizyonu aracılığıyla yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş planlayan gemilerden olası deniz mayınları riskine karşı İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ile koordinasyon sağlamalarını istemişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişine yeterince izin vermediğini savunarak, bunun taraflar arasındaki anlaşmaya aykırı olduğunu belirtti. Trump, daha önce de İran'ın Boğaz'dan geçen tankerlerden ücret aldığı yönündeki iddialara ilişkin Tahran'a "Öyle olmasa iyi olur ancak eğer ücret alıyorlarsa buna hemen son verseler iyi olur." çağrısında bulunmuştu.

Brent petrolde teknik olarak 98,01 doların direnç, 95,01 doların destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatında Artış - Son Dakika

SON DAKİKA: Brent Petrol Fiyatında Artış - Son Dakika
