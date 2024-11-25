Brent Petrol Fiyatında Dalgalanma Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatında Dalgalanma Devam Ediyor

Brent petrol, ateşkes görüşmeleri ve ekonomik verilerle 74,14 dolardan işlem görüyor.

25.11.2024 10:47
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,14??? dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 74,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,64 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,66 azalarak 74,14 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,58 dolardan alıcı buldu.

Orta Doğu'da ateşkes görüşmelerinin olumlu sonuç verebileceği beklentisi fiyatlarda etkili oluyor. ABD, Lübnan ve Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren müttefiki İsrail'e verdiği desteğe paralel olarak, Tel Aviv ile Hizbullah arasında ateşkes yapılmasına aracılık ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, ateşkes müzakereleri kapsamında 19-20 Kasım'da Lübnan'a, daha sonra İsrail'e gitmişti. Hochstein, Beyrut'ta yaptığı açıklamada, ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti. Hochstein'ın, İsrail'e gelecek birkaç gün içinde Lübnan'da ateşkes önerisine olumlu yanıt vermemesi durumunda arabuluculuktan çekileceğini ilettiği öne sürüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun söz konusu ateşkes anlaşması teklifine ilişkin dün akşam istişare toplantısı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, Hochstein'ın mesajının alındığını ancak bunun ABD'nin resmi pozisyonu mu yoksa İsrail ile Lübnan üzerinde baskı kurmak için mi yapıldığına dair bilgi sahibi olmadıkları belirtildi.

Ayrıca, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde dolar endeksinin güçlenmesinin ve yüksek gümrük tarifeleri tehdidinin petrol fiyatları üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de yaşanan ekonomik yavaşlama da fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Yatırımcılar bu hafta ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerden alınacak sinyaller ve Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) yarın yayımlayacağı 6-7 Kasım'daki toplantısının tutanaklarına odaklandı. Söz konusu tutanakların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarını yönlendirmesi bekleniyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 53 ihtimalle gelecek ay 25 baz puan faiz indirimine gideceği, yüzde 47 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı tahmin ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 76,16 doların direnç, 70,41 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatında Dalgalanma Devam Ediyor - Son Dakika

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