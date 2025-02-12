Brent Petrol Fiyatında Düşüş - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatında Düşüş

Brent petrol varil fiyatı 76,50 dolara gerilerken, ABD'nin stok verileri düşüşte etkili oldu.

12.02.2025 10:50
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,50 dolardan işlem görüyor.

Dün 77,02 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 76,72 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 azalarak 76,50 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,78 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD'nin ham petrol stoklarının beklentinin üstünde arttığını gösteren veriler etkili olurken, rafineri marjlarının güçlenmesi bu düşüşü sınırladı.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 9 milyon varil arttığını öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 800 bin varil artacağı yönündeydi. Stoklarda beklenenden fazla artış görülmesi, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin zayıfladığına işaret ederek petrol fiyatlarını aşağı çekti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

Uzmanlar, rafineri marjlarının ise sağlıklı bir seviyeye ulaştığı ve önceki ayın negatif eğilimlerini tersine çevirdiği değerlendirmesinde bulunuyor. Söz konusu gelişme, petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtlıyor.

ABD'nin yürürlüğe koyduğu ve planladığı yeni gümrük tarifelerinin küresel ekonomik büyümeyi ve enerji talebini olumsuz etkileyebileceği endişeleri de fiyatların düşüşünde etkili oldu. Yatırımcılar, ülkede enkonomik hareketliliğe dair daha fazla bilgi edinmek için ABD'de bugün açıklanacak tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini bekliyor.

Öte yandan, ülkedeki gelişmelerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararlarını nasıl etkileyeceği sorusu gündemdeki yerini korurken, Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirimi konusunda aceleci olmayacaklarını ancak enflasyonun düşmesi veya iş gücü piyasasının zayıflaması halinde bu yönde adım atmaya hazır olduklarını belirtti.

Bankanın faiz indirimine beklenenden daha geç gideceğine dair haber akışı, ABD'de talebin azalacağı öngörülerini güçlendirerek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararları ve Powell'ın faiz indirimlerinde temkinli olmayı sürdüreceklerine yönelik açıklamalarıyla karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ve Powell'ın yapacağı sunuma çevrildi.

Brent petrolde teknik olarak 79,97 doların direnç, 73,47 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Brent Petrol, Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatında Düşüş - Son Dakika

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