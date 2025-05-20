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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatları Düşüşte

Brent Petrol Fiyatları Düşüşte

Brent petrol varil fiyatı, 64,96 dolara gerileyerek Rusya-Ukrayna müzakereleriyle etkilendi.

20.05.2025 10:22
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,96 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,01 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.56 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,08 azalarak 64,96 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,07 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki sınırlı düşüşte, Rusya- Ukrayna barış müzakereleri ve dünyanın en çok petrol tüketen ülkeleri ABD ve Çin'de talep görünümüne ilişkin endişeler etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı iki saatlik telefon görüşmesinin çok iyi geçtiğini belirterek, "Rusya ve Ukrayna derhal ateşkes ve daha da önemlisi savaşa son vermek için müzakerelere başlayacak." ifadesini kullandı.

Soçi'de basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Putin ise "Ukrayna tarafı ile çözüm ilkeleri, olası barış anlaşmasının sağlanmasıyla ilgili süre ve uygun anlaşmalara varılması halinde belirli süreliğine olası bir ateşkes gibi bir dizi pozisyonlarının belirlenmesi hususunda memorandum üzerinde çalışmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Talep tarafında ise dünyanın en çok petrol tüketen ülkeleri ABD ve Çin'in ekonomik görünümüne ilişkin endişeler fiyatlardaki düşüşü destekliyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, geçen hafta piyasaların kapanmasının ardından ABD'nin kredi notunu "Aaa"dan "Aa1"e düşürmüştü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun dün yayımladığı veriler de ülkenin sanayi üretimindeki büyümenin ve perakende satışların yavaşladığını gösterdi. Çin'in sanayi üretimi nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 arttı. Sanayi üretimi martta yüzde 7,7 artış kaydetmişti. Tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar ise marttaki yüzde 5,9'luk artışın ardından nisanda yüzde 5,1 oldu.

Öte yandan, ABD ile İran arasında nükleer müzakereler sürerken taraflardan gelen açıklamaların anlaşmaya dair beklentileri zayıflatması, piyasalarda arz fazlası endişelerini hafifleterek fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.

Dün İran yargısına bağlı yayın yapan Mizan Haber Ajansına konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, ABD'nin, müzakerelerde ülkesinin uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin durdurulması talebinde ısrarcı olması halinde sürecin çıkmaza gireceğini söyledi.

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABC News'e yaptığı açıklamada, İran'ın uranyumu yüzde 1 oranında dahi zenginleştirmesine izin veremeyeceklerini ifade etmişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de daha önce, Witkoff'un kamuoyuna yaptığı açıklamalar ile müzakere masasında söylediklerinin birbiriyle uyuşmadığını ve anlaşma olsun ya da olmasın İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdüreceğini bildirmişti.

Brent petrolde teknik olarak 67,45 doların direnç, 59,90 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Brent Petrol, Ukrayna, Ekonomi, Enerji, Finans, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatları Düşüşte - Son Dakika

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