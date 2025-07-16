Brent Petrol Fiyatları Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatları Düşüşte

16.07.2025 09:55
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Brent petrolün varil fiyatı 68,24 dolara geriledi, piyasa arzı ve ABD enflasyonu etkiliyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 68,24 dolardan işlem görüyor.

Dün 68,83 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 68,29 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,07 azalışla 68,24 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 65,63 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin belirsizliği artırması ve küresel arzda kesinti yaşanmayacağına ilişkin beklentiler doğrultusunda geriledi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Aylık enflasyon ocaktan, yıllık enflasyon da şubattan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de haziranda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,9 artış kaydetti. Piyasa beklentisi, çekirdek enflasyonun aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3 olması yönündeydi.

Enflasyonda yukarı yönlü hareketin görülmesinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde faiz indirimi yapacağına ilişkin beklentiler zayıflarken, Banka'nın yıl içinde toplam iki kez faiz indirimi yapacağına ilişkin öngörüler korundu.

Yüksek faiz oranlarının, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına yol açarak petrol talebini azaltacağı ve fiyatları aşağı yönlü etkileyeceği tahmin ediliyor.

Bunun yanı sıra Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretiminin arttığına işaret eden veriler de piyasa oyuncularının arz endişelerini hafifleterek, fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi.

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, grubun üretimi haziranda bir önceki aya göre günlük 220 bin varil artarak 27 milyon 23 bin varile yükseldi. Aynı dönemde, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplam ham petrol üretimi ise günlük 349 bin varil artarak 41 milyon 560 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca grup, bu yıla ilişkin küresel petrol talebi artış öngörüsünü değiştirmeyerek, küresel talebin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 1 milyon 300 bin varil artarak 105 milyon 130 bin varile ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

Artan arz karşısında talebin sabit kalacağı beklentisi, piyasada arz fazlası algısını güçlendirerek fiyatları baskıladı.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'de ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 19 milyon 100 bin varil arttığını bildirdi. Beklentiler stokların 2 milyon varil düşeceği yönündeydi. Beklenenin üzerinde görülen artış, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talep endişelerini besleyerek fiyatları aşağı çekti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin gün içinde resmi stok verilerini açıklaması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 74,72 doların direnç, 63,23 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Brent Petrol, Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatları Düşüşte - Son Dakika

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