Brent Petrol Fiyatları Düşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Brent Petrol Fiyatları Düşüyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrol varil fiyatı 84,86 dolara geriledi; arz endişeleri ve jeopolitik gelişmeler etkili.

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 84,86 dolardan işlem görüyor.

Dün 89,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün ekim vadeli varil fiyatı, günü 86,88 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.55 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,32 azalışla 84,86 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün eylül vadeli varil fiyatı da 81,62 dolar olarak belirlendi.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, Babülmendep Boğazı'nda güvenliğin artırılmasına yönelik diplomatik ve askeri girişimlerin yanı sıra Husilerin uluslararası ticari gemilere yeni bir kısıtlama getirmeyeceğine yönelik mesajlarıyla arz endişelerinin hafiflemesi etkili oluyor.

Suudi Arabistan'ın, "Babülmendep Boğazı'ndan Geçişleri Korumaya Yönelik Deniz Savunma Koalisyonu"na üye ülkelerin genelkurmay başkanlarının katıldığı toplantıya ev sahipliği yaptığı bildirildi.

Kuveyt ordusundan yapılan açıklamaya göre Kuveyt Genelkurmay Başkanı Korgeneral Halid Derec eş-Şerian başkanlığındaki askeri heyet de Suudi Arabistan'da düzenlenen "Babülmendep Boğazı'ndan Geçişleri Korumaya Yönelik Deniz Savunma Koalisyonu" toplantısına katıldı.

Uluslararası basında, Suudi Arabistan'ın İran destekli Husilerin tehditlerine karşı Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı'nda güvenliği sağlamak amacıyla geniş kapsamlı bir uluslararası koalisyon oluşturmak için girişimlerde bulunduğuna ilişkin haberler yer alırken, Riyad yönetiminden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Bunun yanı sıra Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan stratejik Babülmendep Boğazı'ndan geçen ticari gemilerden geçiş ücreti alınacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Reuters, bölgesel kaynaklara dayandırdığı haberinde, Husilerin Kızıldeniz'in güneyi ile Babülmendep Boğazı'ndan geçen ticari gemilerden geçiş ücreti alınmasını değerlendirdiğini öne sürmüştü.

Jeopolitik risk primindeki gerileme fiyatları baskılıyor

ABD ile İran arasında diplomatik müzakerelerde anlaşmaya yaklaşıldığına yönelik beklentiler ve artan küresel arz öngörüleri de petrol fiyatlarındaki düşüşü destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Söz konusu 2 ülke arasında ateşkesi kalıcı hale getirecek bir mutabakat zaptının kısa süre içinde imzalanabileceğine yönelik haberler, piyasalardaki jeopolitik risk primini önemli ölçüde zayıflattı. Söz konusu anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını, bazı yaptırımların kaldırılmasını ve İran'ın nükleer programına ilişkin teknik görüşmelerin başlatılmasını içerebileceği belirtiliyor.

Diplomatik çözüm beklentilerinin güçlenmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin artması da petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ağustos ayından itibaren günlük üretim kotasını 188 bin varil artırma kararı da küresel arz fazlası beklentilerini güçlendirdi.

Söz konusu artış, OPEC+'ın son beş ayda açıkladığı beşinci ardışık üretim artışı olurken, grubun 2023'te uygulamaya koyduğu gönüllü üretim kesintilerinin kademeli olarak geri alınması sürecini de sürdürüyor.

Brent petrolde teknik olarak 86,16 doların direnç, 84,50 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.???????

Kaynak: AA

Brent Petrol, Dış Politika, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatları Düşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arjantin’de kar fırtınası: 100’den fazla turist mahsur kaldı Arjantin'de kar fırtınası: 100'den fazla turist mahsur kaldı
Husumetlilerine ateş açtı, yoldan geçen başkasını öldürdü Husumetlilerine ateş açtı, yoldan geçen başkasını öldürdü
AK Parti 25’inci kuruluş yıl dönümünü etkinliklerle kutlayacak AK Parti 25’inci kuruluş yıl dönümünü etkinliklerle kutlayacak
2 çocuk babasıydı Ekmek parası kazanırken feci şekilde can verdi 2 çocuk babasıydı! Ekmek parası kazanırken feci şekilde can verdi
Önce emlakçıyı sonra kendini vurdu Dehşet anları anbean kamerada Önce emlakçıyı sonra kendini vurdu! Dehşet anları anbean kamerada
Tarih verildi: Binance tahmin piyasaları için ilk adımı atıyor Tarih verildi: Binance tahmin piyasaları için ilk adımı atıyor

10:08
Yasak aşk dehşetinden yeni görüntü Her saniyesi kan donduruyor
Yasak aşk dehşetinden yeni görüntü! Her saniyesi kan donduruyor
09:54
Görüntü Maalesef Türkiye’den Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
Görüntü Maalesef Türkiye'den! Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
09:30
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı
09:21
Bugün son gün Ödeme yapmayanlar araçlarını satamayacak, kullanamayacak
Bugün son gün! Ödeme yapmayanlar araçlarını satamayacak, kullanamayacak
09:03
Önce müstehcen fotoğraf istedi, sonra “kızım 17 yaşında“ diyerek şantaj yaptı
Önce müstehcen fotoğraf istedi, sonra "kızım 17 yaşında" diyerek şantaj yaptı
08:56
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu Neden imza atmadığı ortaya çıktı
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu! Neden imza atmadığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 10:49:19. #7.12#
SON DAKİKA: Brent Petrol Fiyatları Düşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.