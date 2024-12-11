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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatları Yükseliyor

Brent petrolün varil fiyatı 72,38 dolara yükseldi, pazar beklentileri talep artışına odaklandı.

11.12.2024 11:17
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,38 ???dolardan işlem görüyor.

Dün 72,55 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,83 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.20 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,8 artarak 72,38 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,67 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD'de yeni yönetiminin uluslararası ticareti etkileyecek adımlarında yumuşama gösterebileceği ve piyasa oyuncularının Çin'in gelecek yıl daha gevşek bir para politikası uygulayacağı yönündeki beklentilerle yükselişe geçti.

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın uygulamayı planladığı tarifelerin ABD'li tüketiciler için fiyatları önemli ölçüde artıracağı ve girdilerin ithalata dayalı firmalar üzerinde maliyet baskısı yaratacağına dair endişeler, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ABD ile işbirliğini genişletme isteğinde olduğuna yönelik açıklamaları sonrası azaldı.

Şi dün yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ile diyaloğu sürdürmeyi, işbirliğini derinleştirmeyi ve farklılıklarını yönetmeyi, ikili ilişkilerini sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir doğrultuda geliştirmeyi istediğini belirterek, "Tarife savaşları, ticaret ve bilim teknik savaşları, tarihin eğilimine ve ekonomiye ters, bunların kazananı olmaz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklamalar, Trump'ın Çin'den gelen ürünlere ilave yüzde 10 gümrük vergisi getirme planı üzerinde etkili olacağına ilişkin beklentileri artırdı ve dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin azalacağına yönelik endişeleri hafifleterek fiyatları yukarı yönlü destekledi.

Ayrıca, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını düşüreceğine yönelik beklentilerin güçlü kalması da petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Fed'in yılın son para politikası toplantısında yüzde 86 ihtimalle 25 baz puan faiz indireceği öngörülürken, gelecek yıl yapılacak faiz indirimlerinin hızına yönelik sinyallerin de yavaş yavaş varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca, Çin'de ekonomik büyümeyi canlandırmak amacıyla daha gevşek bir para politikası izleneceğine yönelik açıklamalar sonrası dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı konumundaki ülkede petrol talebinin artacağı öngörüleri de fiyat artışlarını destekliyor.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosunun, Devlet Başkanı ve Parti Genel Sekreteri Şi Cinping başkanlığında 2025 ekonomi politikalarını ele almak ve analiz etmek üzere gerçekleştirdiği toplantıda "2025'te daha aktif bütçe ve orta düzeyde gevşek para politikası izlenmesi" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, 2024'te ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerine ulaşılacağının öngörüldüğü kaydedilerek, 2025'te tüketimin aktif şekilde teşvik edilmesi, yatırımların etkinliğinin geliştirilmesi ve iç talebin her cephede genişletilmesi gerektiği vurgulandı.

Brent petrolde teknik olarak 74,30 doların direnç, 70,65 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Brent Petrol, Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika

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