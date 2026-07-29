Brent Petrol Fiyatlarında Artış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Brent Petrol Fiyatlarında Artış

Brent Petrol Fiyatlarında Artış
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrolün varil fiyatı 84,33 dolara yükseldi; gerilimin tırmanması fiyatları etkiledi.

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 84,33 dolardan işlem görüyor.

Dün 85,60 dolara kadar yükselen Brent petrolün ekim vadeli varil fiyatı, günü 82,08 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,74 artışla 84,33 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün eylül vadeli varil fiyatı da 81,82 dolar olarak belirlendi.

Fiyatlardaki artışta, ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'ta düzenlediği hava saldırıları ile İran'ın Orta Doğu'daki ABD güçlerine yönelik balistik füze saldırısının bölgesel gerilimi tırmandırması etkili oldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ve Suudi Arabistan silahlı kuvvetlerinin Irak'ın doğusunda İran destekli gruplara ait hedeflere hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı da ülkenin Doğu Bölgesi ve Riyad'daki petrol tesislerini hedef alan çok sayıda insansız hava aracının hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini, saldırıların Irak topraklarından İran destekli gruplar tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

CENTCOM daha önce, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Orta Doğu'daki ABD güçlerine yönelik beklenmedik bir saldırı girişiminde bulunarak çok sayıda balistik füze fırlattığını, tüm füzelerin başarıyla engellendiğini açıklamıştı.

Söz konusu gelişmeler, bölgede gerilimin kısa sürede düşeceğine yönelik beklentileri zayıflatırken küresel petrol piyasalarında arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı.

Geçen hafta Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında petrol sevkiyatına yönelik riskler ile Orta Doğu'da enerji altyapısını hedef alabilecek saldırı endişeleriyle yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bu hafta ABD ile İran arasında karşılıklı saldırıların durmasının ardından dün 80,67 dolara kadar gerilemişti.

Hürmüz Boğazı için müzakereler sürüyor

Uzmanlar, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarındaki tanker trafiğinin halen normal seviyelerin altında seyrettiğine işaret ederken İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının yeniden güvenli şekilde sağlanmasına yönelik görüşmeleri yakından takip ediyor.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, dün İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Umman ile yürütülen görüşmelerde Hürmüz Boğazı'ndaki bir deniz güzergahının tamamen, diğerinin ise bir bölümünün İran'ın kontrolünde olmasını önerdiklerini söyledi.

Garibabadi, daha önce ise Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki deniz sevkiyat rotasının İran ile Umman arasındaki müzakereler sonuçlanıncaya kadar açık tutulması yönündeki öneriyi reddettiklerini açıklamıştı.

Umman'dan bir heyet, 24 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin yönetimine ilişkin mekanizmayı görüşmek üzere Tahran'a gitmişti.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 3 milyon 296 bin varil arttığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stoklarda 2 milyon 500 bin varil düşüş yaşanacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin gün içinde resmi stok verilerini açıklaması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 87,71 doların direnç, 79,96 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Brent Petrol, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatlarında Artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’dan Giresun’a taksiyle gittiler: İşte ödedikleri para Ankara'dan Giresun'a taksiyle gittiler: İşte ödedikleri para
Konya’daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı Konya'daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı
Barcelona metro yangını: 39 yaralı Barcelona metro yangını: 39 yaralı
Telefondaki tuzak servetlerine mal oldu Giden para inanılmaz Telefondaki tuzak servetlerine mal oldu! Giden para inanılmaz
İnşaat İşçisi 3 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti İnşaat İşçisi 3 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti
Tether’in altın tokeni İslami finansa kapı açan şeriat onayını aldı Tether'in altın tokeni İslami finansa kapı açan şeriat onayını aldı
İnternette tanıştığı adamla ölüm anlaşması yaptı Son anda vazgeçti ama kurtulamadı İnternette tanıştığı adamla ölüm anlaşması yaptı! Son anda vazgeçti ama kurtulamadı

10:23
Lüks otel odasından cezaevine Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
10:12
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
09:54
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları Kriptolu sistem kurmuşlar
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları! Kriptolu sistem kurmuşlar
09:42
Galatasaraylılar heyecanla bekliyordu Dursun Özbek’ten Musiala açıklaması
Galatasaraylılar heyecanla bekliyordu! Dursun Özbek'ten Musiala açıklaması
08:54
“Çimlere uzanalım, günah işleyelim“ demişti Üniversitede taciz krizinde şok karar
"Çimlere uzanalım, günah işleyelim" demişti! Üniversitede taciz krizinde şok karar
08:29
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar İşte yöneltilen 3 suçlama
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama
08:25
3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu
3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 10:43:14. #7.13#
SON DAKİKA: Brent Petrol Fiyatlarında Artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.