Brent petrol, G7'nin Rusya'ya yönelik yaptırım sözüyle 112,86 dolara yükseldi - Son Dakika
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Brent petrol, G7'nin Rusya'ya yönelik yaptırım sözüyle 112,86 dolara yükseldi

28.06.2022 10:23
Brent petrol, G7'nin Rusya'ya yönelik yaptırım sözüyle 112,86 dolara yükseldi

G7'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamaya söz vermesinin ardından Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 112,86 dolardan işlem görüyor.

G7'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamaya söz vermesinin ardından Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 112,86 dolardan işlem görüyor.

Dün 116,08 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 110,98 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 112,86 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 111,37 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, Almanya'da düzenlenen ve dünyanın en büyük 7 ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi'nde, Rusya'nın gelirlerinin kısılması için ortaya konan yeni yaptırım taahhütleri etkili oldu. G7 ülkeleri, Ukrayna'ya "gerektiği sürece" mali, insani, askeri ve diplomatik destek sözü verirken, Rus petrolüne yönelik yeni yaptırımlar uygulanacağına yönelik taahhütte bulundu.

Değerlendirilen yaptırım kararları arasında Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması bulunuyor. Liderler, Rusya'ya yönelik mevcut yaptırımlara karşı ülkenin hala ciddi petrol gelirine sahip olmasının önüne geçmek istiyor. Savaşın başladığı tarihten itibaren Rusya'nın petrol üretimi yüzde 8 düşmesine rağmen petrol fiyatlarının artışıyla hükümetin hala sabit bir petrol gelirine sahip olduğu tahmin ediliyor.

G7 liderleri tarafından masaya yatırılan planın detayları hala devam eden zirve çerçevesinde ele alınırken, liderler aynı zamanda piyasaların yeterli tedarike sahip olmasını garantileyerek petrol fiyatlarının yükselişinin kısıtlanmasını istiyor.

Uzmanlar, özellikle Çin ve Hindistan, Rus petrolünün en büyük alıcıları haline gelmişken Rus petrolünün alım ve satımında tavan fiyat uygulanmasının hayata geçirilmesinin oldukça zor olacağını savunuyor. Öte yandan tavan fiyat uygulamasının, Rus petrolünün taşınmasında yer alan Batılı bankacılık, sigortacılık ve nakliyat şirketlerine baskı uygulanarak hayata geçirilebileceği düşünülüyor.

Ayrıca, söz konusu yaptırım kararının alınması karşısında Rusya'yı G7 ekonomilerine karşı petrol ve rafineri ürünleri ihracatını durdurmaktan alıkoyan herhangi bir sınırlamanın olmayacağı belirtiliyor.

Piyasalar OPEC+ toplantısına odaklandı

Öte yandan, piyasalar Suudi Arabistan'ın başı çektiği Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun perşembe günü gerçekleştireceği toplantıya odaklandı. OPEC+ grubunun ağustosta da hızlandırılmış üretim artışı kararına bağlı kalması bekleniyor. Grubun bu karara bağlı kalması küresel arz daralması endişelerine neden olarak fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Öte yandan OPEC üyesi Libya, Sirte Körfezi'nden yapılan ihracatın, üretimi olumsuz etkileyen gösteriler nedeniyle 72 saat içinde durdurulabileceğini duyurdu. Ekvator'un da hükümet karşıtı protestolar nedeniyle 48 saat içinde petrol üretimini tamamıyla durdurabileceğini açıklaması arz tarafında yaşanan endişeleri artırıyor.

Brent petrolde teknik olarak 113,18 ile 113,49 dolar aralığının direnç, 112,32 ile 111,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Kaynak: AA

Rusya, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent petrol, G7'nin Rusya'ya yönelik yaptırım sözüyle 112,86 dolara yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Brent petrol, G7'nin Rusya'ya yönelik yaptırım sözüyle 112,86 dolara yükseldi - Son Dakika
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